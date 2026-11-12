Zvezda Liverpula i Nemačke uoči utakmice na Marakani: "Srbija će biti agresivnija"
U Minhenu smo od prve sekunde znali šta radimo, nismo dali rivalu da dođu do lopte, ističe Florijan Virc.
Fudbaler Nemačke Florijan Virc rekao je da će Srbija igrati agresivnije nego u Minhenu, ali je istakao da će on i njegovi saigrači probati da "orlovima" što manje prepuste loptu.
- Imam osećaj da smo se nekako bolje uigrali i da smo dobro radili na treningu. Biće bitno da izađemo sa voljom na teren i sa uverenjem u pobedu i strašću. Nadam se da da tako možemo da pobedimo Srbiju jer je naš kvalitet u igračima i onda sve zavisi od naše želje - rekao je Virc na konferenciji za medije.
Vezista Liverpula je bio strelac u pobedi nad Srbijom (2:0) prošlog meseca, ali ne misli da će meč na stadionu "Rajko Mitić" biti sličan okršaju u Minhenu.
- Srbija će igrati agresivnije, ali i mi ćemo pokušati isto. U Minhenu smo od prve sekunde znali šta radimo, nismo dali rivalu da dođu do lopte. To ćemo probati da ponovo uradimo - zaključio je Virc.
Utakmica Srbija - Nemačka, u okviru petog kola Grupe A2 Lige nacija igra se u petak od 20 i 45 na stadionu "Rajko Mitić".
Srbija u meč ulazi sa poslednjeg mesta i bez boda, Nemačka je treća sa pet.
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