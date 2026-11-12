Inter se ponovo odriče Srbina? Stanković saznao koliko će pauzirati, a u januaru bi mogao na novu pozajmicu
Srpski vezista se na leto vratio na „Đuzepe Meacu“, nakon što je Inter iskoristio pravo preče kupovine i vratio ga za 23.000.000 evra
Srpski vezista Aleksandar Stanković zbog povrede mišića primicača desne natkolenice neće biti na raspolaganju Interu približno mesec dana, a u italijanskom klubu navodno već razmatraju mogućnost da srpskog vezistu u januaru pošalju na pozajmicu kako bi dobio veću minutažu.
Dvadesetjednogodišnji fudbaler povredio se tokom treninga reprezentacije Srbije u ponedeljak, zbog čega je morao da napusti pripreme u Staroj Pazovi i propusti novembarske utakmice protiv Nemačke i Grčke.
Posle pregleda i dodatne dijagnostike utvrđeno je da je reč o povredi mišića primicača desne natkolenice, pa je, u dogovoru sa stručnim štabom reprezentacije i Interom, odlučeno da se vrati u Italiju i tamo nastavi oporavak.
Prema informacijama iz Italije, pauza bi trebalo da traje oko mesec dana.
Istovremeno, „Korijere delo Sport“ u današnjem štampanom izdanju piše da bi Stanković već tokom januarskog prelaznog roka mogao da promeni sredinu, makar privremeno, pošto u Interu razmatraju da ga pošalju na pozajmicu.
Srpski vezista prošlog leta vratio se na „Đuzepe Meacu“, nakon što je Inter iskoristio pravo preče kupovine i za 23.000.000 evra otkupio njegov ugovor od Klub Briža. Stanković se nadao da će se nametnuti treneru Kristijanu Kivuu, ali za sada nije uspeo da dobije značajniju ulogu u ekipi.
Od početka sezone upisao je četiri nastupa u Seriji A i dva u Ligi šampiona, a na terenu je proveo ukupno svega 103 minuta. Kako navodi italijanski list, Stanković i Brazilac Luis Enrike fudbaleri su ti na koje Kivu najmanje računa u prvenstvu, dok velika konkurencija u veznom redu dodatno otežava Srbinov put do veće minutaže.
Zbog toga bi pozajmica u januaru mogla da bude najbolje rešenje za nastavak sezone, a prethodno će Stanković morati da se oporavi od povrede i vrati na teren.
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