ARHITEKTONSKO NASLEĐE GRADA NA VETERNICI: Leskovačka Narodna biblioteka razvila digitalnu platformu o starim gradskim kućama i vilama

NARODNA biblioteka „Radoje Domanović“ iz Leskovca je, uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva kulture Srbije, razvila digitalnu platformu koja predstavlja deset starih porodičnih kuća i vila u ovom gradu.

arhivska građa

Projekat pod nazivom „Porodične kuće Leskovca – digitalna riznica nasleđa“ otkriva i trajno čuva priče o starim objektima, o njihovoj istoriji, arhitekturi i porodicama koje su ih izgradili.

Leskovac je, između dva rata, bio jedan od vodećih centara tekstilne industrije, u evropskim razmerama, ali su se u njemu otvarale brojne fabrike i u drugim oblastima proizvodnje. Ekonomski razvoj pratio je i uspon trgovačkih i porodica industrijalaca koji su gradili reprezentativne porodične kuće i vile. One danas svedoče o bogatstvu, društvenom životu i arhitektonskom razvoju grada. Na platformi su predstavljene kuće Vojvodića, Gorče Petrovića, Vlajčića, Tasića, Krnjića, Miće Boke, Papirova, Tonkićeva i palata Đoke Kukara, kao i zgrada „Duvana“ odnosno „Monopola“.

- Na ovaj način vredno nasleđe Leskovca dobija novi prostor za predstavljanje i postaje dostupnije široj javnosti. Cilj je očuvanje i promocija kulturnog, arhitektonskog i industrijskog nasleđa iz perioda između dva svetska rata, kao i razvoj kulturnog turizma kroz nove i moderne sadržaje – istakla je Vesna Ilić, direktor leskovačke biblioteke.

arhivska građa

Ova ustanova, na zanimljiv način, svojim posetiocima ukazuje na nekadašnji izgled Leskovca. Platforma pruža jasnu sliku o privrednoj moći grada na Veternici koja je omogućila i njegov arhitektonski razvoj. Ona donosi i priče o porodicama koje su, podižući brojne fabrike i gradeći kuće za stanovanje, utkale sebe u istorijsko i kulturno nasleđe grada.

Dom braće Krnjić, arhitekte Branka Tasića, opisan je kao prepoznatljiv znak građanskog Leskovca. Porodičnu rezidenciju je, 1931. godine, podigao Milan Mitić – Krnjić, idustrijalac, trgovac i bankar. Vlajčići su jedna od najznačajnijih porodica leskovačkih industrijalaca. Ona se vezuje za proizvodnju sapuna, parfimerije i kozmetike „Kaloderma“ koja je, u okviru ove familije, rasla od zanatske radnje do organizovane fabričke proizvodnje, a u njihovoj porodičnoj kući decenijama, posle Drugog svetskog rata, nalazio se Radio Leskovac, pre nego što je zatvoren 2016. godine.

Kuća Vojvodića je opisana kao svedok prodora moderne arhitekture u međuratnom Leskovcu. Sagrađena je po projektu Grigorija Samojlova i smatra se jednim od njegovih najznačajnijih ostvarenja van Beograda. Zgrada „Monopola“ bila je mesto susreta otkupa, obrade, skladištenja i administracije vezane za proizvodnju duvana. Građena je u više faza, u periodu od 1905. do prvih godina posle Velikog rata. Osim prelepe fasade, veoma su značajni i njeni unutrašnji elementi, kao što su liftovi, magacin, hangari i komunikacije.

I trospratna Tonkićeva palata, podignuta 1937. godine, je imala lift, što je snažan znak luksuza kojim je odisala. Oštećena je, ali nije srušena u savezničkom bombardovanju grada. Posle rata je obnovljena i prilagođena novim vremenima. Među najugroženijim svedočanstvima građanskog Leskovca je porodična vila Kukarevih. Palatu je 1927. godine sagradio industrijalac Đorđe Đorđević Kukar. Raskošni je primer gradske rezidencijalne arhitekture. Kao i svi drugi izabrani objekti, bez obzira na protok vremena, i ona privlači pažnju i interesovanje turista.

BOMBAMA SRAVNILI GRAD

Ovo je samo tek mali deo arhitektonskog nasleđa Leskovca, jer je ono u najvećoj meri nestalo pod bombama savezničkih aviona 6. septembra 1944. godine. U neselektivnom bombardovanju grada srušeno je i oštećeno čak 1.800 objekata. Kao kule od karata, padale su zgrada za zgradom, a srušena su i 84 najveća i najlepša objekta kakvim su mogli da se pohvale retki gradovi u Srbiji. Danas su ostala samo sećanja na Železničku stanicu, monumentalnu zgradu Gimnazije, čuveni Hotel „Kostić“...