EVO KOME SU OSTALI MILIONI NA RAČUNU I ŠABANOVA VILA: Pevač je 3 meseca pred pogibiju sastavio testament

LEGENDARNI pevač narodne muzike Šaban Šaulićpoginuo je 17. februara 2019. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Foto: I. Marinković

Tragedija se dogodila u ranim jutarnjim časovima, a u automobilu su, osim Šabana, bili njegov muzičar Mirsad Kerić, koji je upravljao vozilom, i pevačev kum Slobodan Stojadinović.

Ipak, ono što je nakon njegove smrti dodatno privuklo pažnju javnosti jeste informacija da je Šaban samo tri meseca pre tragedije odlučio da sastavi testament i obezbedi svoje najbliže.

"Kao da je znao da će se nešto strašno dogoditi"

Prema rečima izvora bliskih pevaču, Šaban je u periodu pred nesreću bio uznemiren, a jednog jutra zamolio je suprugu Gocu Šaulić da pozove porodičnog advokata.

- Šaban je u poslednje vreme bio prilično uznemiren, kao da je predosetio da će se nešto strašno dogoditi. Jednog jutra se probudio i zamolio Gocu da pozove porodičnog advokata. Rekao joj je da se već izvesno vreme ne oseća najbolje i da želi da sastavi testament. Ona mu je rekla da ne preteruje i da za to ima vremena, ali na kraju je, pošto je bio uporan, učinila kako je želeo - rekao je izvor.

Testament je, prema istim navodima, sačinjen u porodičnoj kući Šaulića, u Gocinom prisustvu.

- Testament je sačinjen u njihovoj porodičnoj kući, u Gocinom prisustvu. U njemu je izričito naveo da supruzi ostavlja vilu vrednu milion evra, u kojoj ima doživotno pravo uživanja, nakon čega je nasleđuju deca i unuci. Pored toga, kuću u Krčedinu ostavio je unucima, dok je tri stana u Beogradu raspodelio na troje dece: Mihajla, Ildu i Sanelu. Navodi se da je Šaban u testamentu striktno naveo da kuća na Dedinju i imanje u Krčedinu ne mogu da budu prodati, dok deca sa stanovima mogu da rade šta žele. Pored nepokretne imovine, Šaulić je ovlastio suprugu da raspolaže ušteđevinom na računima otvorenim na njegovo ime. Prema tvrdnjama prijatelja porodice, na tim računima ima najmanje 500.000 evra i taj novac pripašće Gordani Šaulić - naveo je tada izvor za Republiku.

vojom poslednjom voljom, kralj narodne muzike je, prema ovim navodima, imovinu vrednu nekoliko miliona evra ostavio supruzi, deci i unucima. Na spisku su se našli luksuzna vila na Dedinju, tri stana, kuća u Krčedinu, imanje, kao i ušteđevina.

(Telegraf)