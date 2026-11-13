Beograd

ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Pogledajte detaljan spisak ulica po opštinama

Ј.О.С.

13. 11. 2026. u 07:00

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ZBOG planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u osam beogradskih opština će privremeno ostati bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: Погледајте детаљан списак улица по општинама

Foto: Kaspars Volonts / Alamy / Profimedia

Radovi će se odvijati u različitim vremenskim intervalima, počev od 8.30 pa sve do 14.00 časova.

Vračar (09:00 – 11:00)

  • Vojvode Šupljikca: 42

Zvezdara (09:00 – 11:00)

  • Branka Krsmanovića: 2
  • Vojvode Šupljikca: 57
  • Žička: 1–5

Palilula (08:30 – 14:00)

  • Bulevar despota Stefana: 119–135a
  • Vuka Vrčevića: 2–4a, 1–5
  • Dalmatinska: 17–25
  • Draže Pavlovića: 8–16a, 7–17
  • Đušina: 28–32
  • Takovska: 36–38, 46

Čukarica (08:30 – 14:00)

Naselje Žarkovo:

  • Milana Jovanovića: 2–8
  • Poručnika Spasića i Mašere: 20–28a, 17, 21
  • Trgovačka: 2–14d
  • Vodovodska: 2–18, 24–34, 21, 25

Novi Beograd (10:00 – 14:00)

  • Dušana Vukasovića: 16–36a, 5b–19, 35b
  • Surčinska: 4, 1a–7b
  • Surčinski put: 8a–8b, 14–16b, 62–62a, 3–9ž, 13a–17b, 21–21v, 31–33g, 37–37e, 57–57z, 61đ, 261
  • Vinogradska: 2, 36–44a, 48–98, 102–116a, 126–130, 9g, 31e–31i, 35b–41v, 151
  • Vojvođanska: bb, 80–152, 113
  • Krojačka: 14
  • Tokarska: 20, 3–7, 15, 27
  • Univerzijade: 61đ
  • Zografska: 2–8, 5

Zemun (08:30 – 12:30)

  • Autoput za Novi Sad: 54–56, 62
  • Josipa Šenera: 1–15
  • Svetozara Papića: 2–2d, 5–29

Lazarevac (09:00 – 13:00)

  • Naselje Junkovac (zaseok Belaćevići)

Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe tek po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

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