ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Pogledajte detaljan spisak ulica po opštinama

ZBOG planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u osam beogradskih opština će privremeno ostati bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

Foto: Kaspars Volonts / Alamy / Profimedia

Radovi će se odvijati u različitim vremenskim intervalima, počev od 8.30 pa sve do 14.00 časova.

Vračar (09:00 – 11:00)

Vojvode Šupljikca: 42

Zvezdara (09:00 – 11:00)

Branka Krsmanovića: 2

Vojvode Šupljikca: 57

Žička: 1–5

Palilula (08:30 – 14:00)

Bulevar despota Stefana: 119–135a

Vuka Vrčevića: 2–4a, 1–5

Dalmatinska: 17–25

Draže Pavlovića: 8–16a, 7–17

Đušina: 28–32

Takovska: 36–38, 46

Čukarica (08:30 – 14:00)

Naselje Žarkovo:

Milana Jovanovića: 2–8

Poručnika Spasića i Mašere: 20–28a, 17, 21

Trgovačka: 2–14d

Vodovodska: 2–18, 24–34, 21, 25

Novi Beograd (10:00 – 14:00)

Dušana Vukasovića: 16–36a, 5b–19, 35b

Surčinska: 4, 1a–7b

Surčinski put: 8a–8b, 14–16b, 62–62a, 3–9ž, 13a–17b, 21–21v, 31–33g, 37–37e, 57–57z, 61đ, 261

Vinogradska: 2, 36–44a, 48–98, 102–116a, 126–130, 9g, 31e–31i, 35b–41v, 151

Vojvođanska: bb, 80–152, 113

Krojačka: 14

Tokarska: 20, 3–7, 15, 27

Univerzijade: 61đ

Zografska: 2–8, 5

Zemun (08:30 – 12:30)

Autoput za Novi Sad: 54–56, 62

Josipa Šenera: 1–15

Svetozara Papića: 2–2d, 5–29

Lazarevac (09:00 – 13:00)

Naselje Junkovac (zaseok Belaćevići)

Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe tek po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.