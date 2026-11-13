ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Pogledajte detaljan spisak ulica po opštinama
ZBOG planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u osam beogradskih opština će privremeno ostati bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.
Radovi će se odvijati u različitim vremenskim intervalima, počev od 8.30 pa sve do 14.00 časova.
Vračar (09:00 – 11:00)
- Vojvode Šupljikca: 42
Zvezdara (09:00 – 11:00)
- Branka Krsmanovića: 2
- Vojvode Šupljikca: 57
- Žička: 1–5
Palilula (08:30 – 14:00)
- Bulevar despota Stefana: 119–135a
- Vuka Vrčevića: 2–4a, 1–5
- Dalmatinska: 17–25
- Draže Pavlovića: 8–16a, 7–17
- Đušina: 28–32
- Takovska: 36–38, 46
Čukarica (08:30 – 14:00)
Naselje Žarkovo:
- Milana Jovanovića: 2–8
- Poručnika Spasića i Mašere: 20–28a, 17, 21
- Trgovačka: 2–14d
- Vodovodska: 2–18, 24–34, 21, 25
Novi Beograd (10:00 – 14:00)
- Dušana Vukasovića: 16–36a, 5b–19, 35b
- Surčinska: 4, 1a–7b
- Surčinski put: 8a–8b, 14–16b, 62–62a, 3–9ž, 13a–17b, 21–21v, 31–33g, 37–37e, 57–57z, 61đ, 261
- Vinogradska: 2, 36–44a, 48–98, 102–116a, 126–130, 9g, 31e–31i, 35b–41v, 151
- Vojvođanska: bb, 80–152, 113
- Krojačka: 14
- Tokarska: 20, 3–7, 15, 27
- Univerzijade: 61đ
- Zografska: 2–8, 5
Zemun (08:30 – 12:30)
- Autoput za Novi Sad: 54–56, 62
- Josipa Šenera: 1–15
- Svetozara Papića: 2–2d, 5–29
Lazarevac (09:00 – 13:00)
- Naselje Junkovac (zaseok Belaćevići)
Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da tokom trajanja radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe tek po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
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