STUDENTI NAJAVILI: Gašenje fabrike najmodernijih dronova i prekid vojne saradnje sa Izraelom (VIDEO)
STUDENTI su najavili gašenje fabrike najmodernijih dronova i prekid vojne saradnje sa jednom od najmoćnijih zemalja sveta - Izraelom.
- Ono što se tamo dešava je mrlja na čovečanstvu i to je zaista tužno i u našem programu piše da ćemo zaustaviti trgovinu oružjem sa Izraelom. Vučić je bio prilično blizak sa Izraelcima i oni su takođe izgradili fabriku dronova što je, mislim, veoma nečuveno, nešto što mora biti zaustavljeno - izjavio je student Filip Ubović.
Podsetimo, Studentska lista predstavila je svoj program za reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ako je suditi prema tom programu, izgleda da svi dosadašnji planovi o vraćanju obaveznog vojnog roka - padaju u vodu, jer se u ovom planu spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci.
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