STUDENTI NAJAVILI: Gašenje fabrike najmodernijih dronova i prekid vojne saradnje sa Izraelom (VIDEO)

STUDENTI su najavili gašenje fabrike najmodernijih dronova i prekid vojne saradnje sa jednom od najmoćnijih zemalja sveta - Izraelom.

Foto: Printskrin/ UNA televizija

- Ono što se tamo dešava je mrlja na čovečanstvu i to je zaista tužno i u našem programu piše da ćemo zaustaviti trgovinu oružjem sa Izraelom. Vučić je bio prilično blizak sa Izraelcima i oni su takođe izgradili fabriku dronova što je, mislim, veoma nečuveno, nešto što mora biti zaustavljeno - izjavio je student Filip Ubović.

LUDILO: Studenti najavili GAŠENJE fabrike NAJMODERNIJIH DRONOVA i prekid vojne saradnje sa jednom od najmoćnijih zemalja sveta - IZRAELOM! Voditelj: "Šta je sa Izraelom?" Filip Ubović - student blokader sa FONa: "Ono što se tamo dešava je mrlja na čovečanstvu i to je zaista tužno i u našem programu piše da ćemo zaustaviti trgovinu oružjem sa Izraelom. Vučić je bio prilično blizak sa Izraelcima i oni su takođe izgradili fabriku dronova što je, mislim, veoma nečuveno, nešto što mora biti zaustavljeno." @IsraelinSerbia — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 12, 2026

Podsetimo, Studentska lista predstavila je svoj program za reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ako je suditi prema tom programu, izgleda da svi dosadašnji planovi o vraćanju obaveznog vojnog roka - padaju u vodu, jer se u ovom planu spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci.