Ekonomija

NBS OBJAVILA NOVI KURS: Evro blago stabilan, dinar slabiji prema dolaru

В.Н.

10. 11. 2026. u 07:00

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ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosi 117,6305 dinara, što je neznatna promena u odnosu juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

НБС ОБЈАВИЛА НОВИ КУРС: Евро благо стабилан, динар слабији према долару

Foto: Z. Jovanović

Dinar prema evru je niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto. 

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,3 odsto i iznosi 105,0741 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou 3,6 odsto, a od početka godine 4,9 odsto.

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