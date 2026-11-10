NBS OBJAVILA NOVI KURS: Evro blago stabilan, dinar slabiji prema dolaru
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro iznosi 117,6305 dinara, što je neznatna promena u odnosu juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar prema evru je niži za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je za 0,3 odsto i iznosi 105,0741 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou 3,6 odsto, a od početka godine 4,9 odsto.
Preporučujemo
NBS OBJAVILA NAJNOVIJU KURSNU LISTU: Koliko danas vredi evro, a koliko dolar?
26. 10. 2026. u 10:18
DINAR PONOVO GUBI VREDNOST: Ovo je današnji srednji kurs prema evru
09. 11. 2026. u 08:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)