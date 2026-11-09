Politika

SRAMOTA: Spremačice zaposlene u Skupštini Vojvodine saslušavane zbog navodnog uništavanja dokumentacije

В.Н.

09. 11. 2026. u 21:16

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SPREMAČICE koje su zaposlene u Skupštini Vojvodine saslušavane su danas u svojstvima građana nakon što su optužene da su uništavale određenu dokumentaciju.

СРАМОТА: Спремачице запослене у Скупштини Војводине саслушаване због наводног уништавања документације

Foto: Printskrin Pink TV

Ovo je neverovatna sramota, da poštene žene, koje godinama rade svoj posao i zarađuju za hleb krajnje pošteno, budu ovako tretirane. Svojevrsni skandal koji je priređen od strane onih koji se iživljavaju nad nedužnim i običnim građanima.

Inicijalna vest je bila da su spremačice privedene, što je demantovano, ali ostaje činjenica, takođe skandalozna, ponavljamo, da su saslušavane u svojstvu građana!

Vrhovno javno tužilaštvo izdalo je hitno obavezno uputstvo kojim se nalaže svim glavnim javnim tužiocima da od policije zahtevaju sprečavanje uništavanja službenih spisa, provere informacije o uništavanju dokumentacije u državnim institucijama, bankama, BIA i drugim ustanovama.

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