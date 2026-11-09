PRAVILNO KORIŠĆENJE KREČA: Ovo treba da znate pre kalcifikacije zemljišta

KALCIFIKACIJA zemljišta je meliorativna, agrotehnička mera koja podrazumeva popravku hemijskih osobina zemljišta u ratarskoj, povrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Osnovni cilj njene primene ogleda se u smanjenju kiselosti zemljišta primenom krečnog materijala čime se stvaraju povoljni uslovi za razvoj biljaka, usvajanje hraniva i povećane aktivnosti korisnih mikroorganizama.

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Veoma je važno istaći da se kalcifikacija obavlja na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta i potrebe gajene biljke. To znači da se najčešće primenjuje na kiselim zemljištima, tamo gde je pH vrednost niža od optimalne vrednosti za datu kulturu.

Kalcifikacija i đubrenje kalcijumom - nije isto

Međutim, za odluku o kalcifikaciji nije dovoljno znati samo pomenutu vrednost, već i sadržaj organske materije, kalcijum-karbonata, fosfora, kalijuma, kapacitet adsorpcije katjona, stepen zasićenosti bazama, ali i hidrolitičku kiselost, koja je posebno bitna. Naime, ukoliko dva zemljišta imaju istu pH vrednost, ne mora da znači da im je potreba za dodavanjem kreča ista. To, pre svega, zavisi od puferne sposobnosti koja je na peskovitim zemljištima manja.

Treba napomenuti da kalcifikacija i đubrenje kalcijumom nije ista mera. Naime, đubrenje kalcijumom podrazumeva upotrebu ovog hraniva bez nužne promene pH vrednosti zemljišta, već kako bi se zadovoljila potreba biljaka za kalcijumom.

Određenim kulturama odgovara kiselo zemljište

Postavlja se pitanje zašto su neka zemljišta kisela? Postoji više razloga, od kojih su najznačajniji: dugogodišnja primena mineralnih đubriva bez prethodno odrađene agrohemijske analize zemljišta, česte padavine i ispiranje hraniva, pre svega baznih katjona, smanjen sadržaj organske i mineralne materije ili su neka zemljišta zbog svog sastava prirodno kisela.

Zemljišta čija je pH vrednost u opsegu od 4,5 do 6,5 smatraju se kiselim. U takvim uslovima obično dolazi do smanjene aktivnosti mikroorganizama, ali povećanog sadržaja štetnog aluminijuma, dok fosfor postaje nepristupačan biljkama.

Samim tim se korenov sistem znatno slabije razvija, a biljka nema mogućnost da usvoji ni ostale esencijalne elemente. Tom prilikom se narušava struktura zemljišta, fizičke osobine, što znači da je smanjena i efikasnost samog đubrenja.

Međutim, postoje gajene vrste koje dobro podnose izrazito ili umereno kisela zemljišta. To su pre svega, borovnica i brusnica, kao i neko ukrasno bilje, dok od povrtarskih kultura, paprika, krastavac i krompir uspevaju na zemljištima pH vrednosti od pet do šest, pa čak i sedam. Važno je istaći da se lucerka i šećerna repa ne mogu gajiti na kiselijim zemljištima.

Najbolje pre osnovne obrade zemljišta

Za popravku kiselosti od krečnih materijala se koriste mleveni krečnjak ili kalcijum karbonat u većoj meri, zatim dolomitni krečnjak, gašeni i živi kreč.

Kada je reč o određivanju potrebne količine krečnog materijala, ona zavisi od pH vrednosti, mehaničkog sastava zemljišta, sadržaja humusa i karbonata i hidrolitičke kiselosti. Najbolje vreme za primenu ove važne agrotehničke mere je nakon skidanja useva, a pre osnovne obrade zemljišta.

Međutim, brzina delovanja zavisi od temperature, mehaničkog sastava, vlažnosti zemljišta, granulacije, načina unošenja, ali i vrste krečnog materijala. Nakon što se kreč rasturi po parceli potrebno je obaviti oranje, tanjiranje ili neku drugu odgovarajuću agrotehničku meru.

(Agroklub)