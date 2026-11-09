OBEĆALI "NOVA LICA"... A evo ko zapravo preuzima Narodnu skupštinu

STARI kadrovi Demokratske stranke i nevladine organizacije predvođene CRTA-om preuzimaju parlament!

Milutin Labudović

Prema svim dostupim informacijama, novi generalni sekretar Narodne skupštine biće Mirjana Radaković, stari kadar Demokratske stranke, a koja je kasnije usko sarađivala i sa CRTA-om.

Studentska lista je najavljivala nova lica i ljude koji ranije nisu bili u strankama, a dobili smo kadrove Demokratske stranke koji su radili u skupštini još u dobra SFRJ (!), a kasnije ih je preuzela NVO Hidra sa CRTA na čelu!

Kome nije bilo jasno šta će se dešavati nakon pobede Studentske liste, valjda im je sada sve jasno.

(Informer)

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