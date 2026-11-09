ŠABIĆ SE OGLASIO NA TVITERU: Odgovorila mu Ana Brnabić

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, i član REM Rodoljub Šabić ušli su u oštru raspravu na društvenim mrežama.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov/Prinskrin Iks/DETEKTOR LAŽI

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Evo nam ga "nezavisni" član Saveta REM-a. Onaj što kažnjava medije kad upotrebe reč kao što je "rulja", a samom sebi dozvoli da upravo tako naziva građane. Onaj što podnosi prijave protiv medija i sam onda glasa za te prijave. Nezavisno i objektivno, bez sukoba interesa. Postao član Saveta REM-a ucenom, bez da je ispunio bilo koji zakonski kriterijum. Jer on, i oni koji su ga predložili, misle da su iznad zakona ove zemlje. Vredniji, važniji od običnih ljudi.

Evo nam ga "nezavisni" član Saveta REM-a. Onaj što kažnjava medije kad upotrebe reč kao što je "rulja", a samom sebi dozvoli da upravo tako naziva građane. Onaj što podnosi prijave protiv medija i sam onda glasa za te prijave. Nezavisno i objektivno, bez sukoba interesa. Postao član Saveta REM-a ucenom, bez da je ispunio bilo koji zakonski kriterijum. Jer on, i oni koji su ga predložili, misle da su iznad zakona ove zemlje. Vredniji, važniji od običnih ljudi. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 9, 2026

Ona je reagovala na objavu Šabića na Iksu u kojoj je on napisao:

- Dijalog sa “nasilnicima, teroristima, spremnim da ubijaju, silovateljima, ..”!? - napisao je Šabić i podelio link sa N1 gde Brnabić govori o dijalogu sa ”Studentskom listom.”

Dijalog sa “nasilnicima, teroristima, spremnim da ubijaju, silovateljima, ..”!? — Rodoljub Sabic (@RodoljubSabic) November 9, 2026

A povod je bila vest sa N1 u kojoj Brnabić, kao predsednik Skupštine Srbije, traži dijalog sa predstavnicima Studentske liste pre konstitutivne sednice srpskog parlamenta.