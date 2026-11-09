Izašla nova ATP lista! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, doživeo je novi šok nakon ranih eliminacija sa prethodnih turnira. Prema najnovijem preseku ATP liste objavljenom ovog ponedeljka, srpski as je zvanično ispao iz najboljih 10 na svetu i sada se nalazi na 12. poziciji.

Kredit: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Đoković trenutno ima 2.940 bodova, što je za 200 manje u odnosu na prethodni nedeljni obračun. Ovakav rasplet usledio je nakon što je Novak ostao bez šansi za plasman na Završni masters u Torinu, usled rane eliminacije u drugom kolu turnira iz serije 1000 u Parizu.

Najboljeg srpskog tenisera pretekao je Amerikanac Tejlor Fric koji je sada deseti sa 3.285 bodova, dok je na jedanaestom mestu mladi Rafael Hodar sa 3.234 boda. Novaku ozbiljno preti i Tomi Pol, koji se nalazi odmah iza njega sa svega 15 bodova zaostatka.

Na samom vrhu svetskog poretka nema promena. Prvu poziciju drži Nemac Aleksander Zverev sa 9.550 bodova, prati ga Janik Siner sa 9.450, dok je Karlos Alkaras treći sa 7.100 bodova. Među deset najboljih nalaze se još i Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fis, Frensis Tijafo i Aleks de Minor.

Jasno je da Novak Đoković ulazi u period karijere u kojem će, pred svoj 40. rođendan, morati da donese važne taktičke odluke kako bi ostao konkurentan za najveće trofeje. Iako je tokom ove godine osvojio turnir u Pekingu i igrao polufinale Vimbldona, sezona se završava bez značajnijih Gren slem titula.

Između dve sezone predstoje pregovori sa Viktorom Troickim oko nastavka trenerske saradnje, kao i analize potencijalnih promena u stručnom štabu i stilu igre s ciljem čuvanja energije na terenu.

Evo kako izgleda trenutni poredak na vrhu ATP liste:

1. Aleksander Zverev (Nemačka) – 9.550 bodova

2. Janik Siner (Italija) – 9.450 bodova

3. Karlos Alkaras (Španija) – 7.100 bodova

4. Ben Šelton (SAD) – (bodovi nisu navedeni u tekstu)

5. Danil Medvedev (Rusija)

6. Flavio Koboli (Italija)

7. Artur Fis (Francuska)

8. Frensis Tijafo (SAD)

9. Aleks de Minor (Australija)

10. Tejlor Fric (SAD) – 3.285 bodova

12. Novak Đoković (Srbija) – 2.940 bodova