Nikola Jokić krvari za ekipu, a saigrači mu zabijaju nož u leđa (VIDEO)

Ovo više nije kriza, ovo je alarm za uzbunu u Koloradu!

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Dok najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić rizikuje zdravlje i povređen vuče ekipu napred, Denver Nagetsi se raspadaju po svim šavovima. Novi šamar stigao je iz Teksasa, gde je Hjuston slavio sa 110:100, ogolivši sve slabosti tima koji očigledno ne zaslužuje titulu.

Jokić je pokazao šta znači biti lider, nakon kvarenja aviona, neprospavane noći i sa teškom povredom lakta, proveo je na parketu čak 39 minuta. Srbin je disao za vrat istoriji, postigao 25 poena, 16 skokova i 9 asistencija, a samo jedna jedina lopta delila ga je od novog tripl-dabla. Ali, dok je on krvario na terenu, ostatak tima je nemo posmatrao propast.

Sramotan podatak koji sve govori! Osim fenomenalnog Džamala Mareja (38 poena), u Denveru bukvalno niko drugi nije postojajao! Kameron Džonson sa osam i Demar Derozan sa sedam poena jasan su pokazatelj da Jokić igra sam protiv svih.

Nagetsi su u trećoj četvrtini uspeli da istope minus od 16 poena i izjednače na 60:60, ali je onda usledio totalni amaterizam. Dok je Kevin Durent (23 poena) nemilosrdno punio koš Denvera, Kristijan Braun promašuje oba slobodna bacanja u ključnim trenucima, a Alperen Šengun postavlja konačnu tačku na poniženje tima iz Kolorada.

Sa skorom 5-4, Denver zvanično gubi korak sa vrhom Zapada. Dok Lejkersi i Oklahoma beže, uprava Nagetsa mora hitno da se zapita, dokle će skrštenih ruku gledati kako uništavaju istorijske godine Nikole Jokića?

Pobednički sastav Hjustona predvodio je Kevin Durent sa 23 poena, 12 skokova i 8 asistencija, dok je Alperen Šengun dodao 20 poena uz 11 skokova. U ekipi Hjustona nastupio je i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, koji je za 12 minuta na terenu zabeležio 8 poena