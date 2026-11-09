Paunović ne vodi Srbiju protiv Nemačke - Menja ga bivši as Mančester junajteda

On će oči u oči sa Jirgenom Klopom.

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Selektora "orlova" Veljko Paunović zbog parnih žutih kartona je suspendovan na jednu utakmicu. Neće ga biti na meču sa "pancerima" 13. novembra 2026. godine od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u 5. kolu A2 Lige nacija.

Sada se postavlja pitanje ko bi umesto Veljka Paunovića mogao da vodi naš nacionalni tim na "Marakani".

Jedno od imena koje se nameće je i Kvinton Forčun, jedan od pomoćnika i najozbiljnije ime u stručnom štabu.

Radi se o čoveku koji je kao igrač kao čudo od deteta otišao iz Južne Afrike u Totenhem, a onda je sa 18 godina došao u Majorku. Ista je tih godina sarađivala sa Atletiko Madridom. Već posle 12 meseci se preselio u glavni grad Španije gde je upoznao Veljka Paunovića. Bili su zajedno tri godine na granici B i A tima "jorgandžija". U leto 1999. godine je otišao u Mančester junajted koji je tada bio evropski šampion.

Nije ostavio dublji trag u paklenoj konkurenciji kod Aleksa Fergusona. Ipak, upisao je sedam sezona i preko 100 utakmica. Osvojio je Premijer ligu, Komjuniti šild i Interkontinentalni kup sa "crvenim đavolima." Nastupao je na Svetskom prvenstvu 1998. godine i 2002. godine, a na drugom Mundijalu je čak i upisao i pogodak. Ukupno je za Južnu Afriku dao dva gola na 46 mečeva.

Veljko Paunović ga se setio kada je 2020. godine došao u Reding. Jednostavno mu je bio potreban neko ko poznaje engleski fudbal i ambijent rada na Ostrvu. Od tada su zajedno. U Meksiku je Kvinton Forčun kod Veljka Paunovića imao ulogu trenera zaduženog za individualni rad sa igračima i prekide.

Od ostalih pomoćnika, tu je i Nuno Gomeš koji najduže poznaje aktuelnog selektora Srbije. Pored njih, u složenom sistemu naše reprezentacije ključne uloge imaju i pomoćnik Klaudio David Arzeno Pesuto, trener golmana Hesus Salvador Garido, stručnjak za fizičku pripremu Alberto Martinez Fernandez, kao i jedini domaći trener u ovom inostranom kolektivu - Aleksandar Rogić