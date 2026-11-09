Fudbal

Zvezda potvrdila loše vesti! Rijera ostao bez dvojice fudbalera iz startne postave

У. Ћ.

09. 11. 2026. u 18:34 >> 18:34

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Našim fudbalerima želimo brz i uspešan oporavak, poručili su sa "Marakane".

Звезда потврдила лоше вести! Ријера остао без двојице фудбалера из стартне поставе

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda će u nastavak sezone morati bez dvojice fudbalera, pošto su Bamba Dijeng i Timi Maks Elšnik zadobili povrede zadnje lože, potvrđeno je iz kluba.

Različiti su i vremenski okviri njihovog oporavka.

Dijeng bi trebalo da se vrati punom trenažnom procesu po završetku reprezentativne pauze, dok će slovenački vezista morati da sačeka još najmanje nedelju dana.

Senegalski napadač povredio se pre četiri dana u susretu sa Inter Eskaldesom (2:1) u okviru trećeg kola Lige konferencije.

Nakon obavljenih lekarskih pregleda utvrđeno je da ga očekuje pauza do kraja reprezentativnog prozora, a o njegovom povratku utakmicama odlučivaće stručni štab nakon što ponovo počne da trenira sa ekipom.

Mnogo nepovoljnija situacija je sa Elšnikom, koji će zbog problema sa zadnjom ložom propustiti gostovanje Gentu 26. novembra.

Njegovo zdravstveno stanje prethodno je dovelo i do otkazivanja poziva selektora Slovenije Boštijana Cezara. Prema pojedinim informacijama, on bi mogao da propusti celu polusezonu.

Izostanak dvojice fudbalera dodatno komplikuje planove trenera Alberta Rijere uoči nastavka evropskih obaveza. Pored Genta, crveno-bele očekuju i dueli sa Iberijom i Trabzonom, za koje će dostupnost Elšnika predstavljati posebno važno pitanje.

Iz Crvene zvezde su poručili da obojici fudbalera žele brz i uspešan oporavak.

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