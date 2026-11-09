Zvezda potvrdila loše vesti! Rijera ostao bez dvojice fudbalera iz startne postave

Našim fudbalerima želimo brz i uspešan oporavak, poručili su sa "Marakane".

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda će u nastavak sezone morati bez dvojice fudbalera, pošto su Bamba Dijeng i Timi Maks Elšnik zadobili povrede zadnje lože, potvrđeno je iz kluba.

Različiti su i vremenski okviri njihovog oporavka.

Dijeng bi trebalo da se vrati punom trenažnom procesu po završetku reprezentativne pauze, dok će slovenački vezista morati da sačeka još najmanje nedelju dana.

Elšnik i Dijeng van terena zbog povreda zadnje lože Crvena zvezda obaveštava javnost da su prvotimci našeg kluba Bamba Dijeng i Timi Maks Elšnik zadobili povrede zadnje lože, zbog kojih će u narednom periodu biti van terena. Bamba Dijeng se povredio na utakmici protiv Inter Eskaldesa u okviru trećeg kola Lige konferencije, a nakon obavljenih pregleda poznato je da će se u puni trenažni proces uključiti po završetku reprezentativne pauze. Stručni štab će potom proceniti kada će biti spreman da se vrati takmičarskim obavezama. Elšnika očekuje nedelju dana duža pauza, pa je već sada izvesno da neće biti u konkurenciji za tim za utakmicu protiv Genta, koju će crveno-beli odigrati 26. novembra na gostujućem terenu. Našim fudbalerima želimo brz i uspešan oporavak! 🔴⚪️ #fkcz — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) November 9, 2026

Senegalski napadač povredio se pre četiri dana u susretu sa Inter Eskaldesom (2:1) u okviru trećeg kola Lige konferencije.

Nakon obavljenih lekarskih pregleda utvrđeno je da ga očekuje pauza do kraja reprezentativnog prozora, a o njegovom povratku utakmicama odlučivaće stručni štab nakon što ponovo počne da trenira sa ekipom.

Mnogo nepovoljnija situacija je sa Elšnikom, koji će zbog problema sa zadnjom ložom propustiti gostovanje Gentu 26. novembra.

Njegovo zdravstveno stanje prethodno je dovelo i do otkazivanja poziva selektora Slovenije Boštijana Cezara. Prema pojedinim informacijama, on bi mogao da propusti celu polusezonu.

Izostanak dvojice fudbalera dodatno komplikuje planove trenera Alberta Rijere uoči nastavka evropskih obaveza. Pored Genta, crveno-bele očekuju i dueli sa Iberijom i Trabzonom, za koje će dostupnost Elšnika predstavljati posebno važno pitanje.

Iz Crvene zvezde su poručili da obojici fudbalera žele brz i uspešan oporavak.