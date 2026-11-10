GLAD, ŽEĐ, MRAK - DREVNI KIJEV U FAZI RASPADANJA: Oglasila se bivša sekretarka Zelenskog - Pred krajem smo
ENERGETSKI sistem i vodosnabdevanje u Kijevu i Kijevskoj oblasti trenutno su u najtežem stanju od početka sukoba u Ukrajini, izjavila je bivša portparolka Vladimira Zelenskog Julija Mendel.
- Kijev i okolni region sada su u najgorem stanju... (od 2022. godine – prim. red.). Ljudi su već danima bez električne energije, a vodosnabdevanje je na ivici kolapsa - napisala je Mendel na društvenoj mreži Iks.
U poslednje vreme u Kijevu se redovno uvode vanredna i planska isključenja električne energije. Stanovnici sve češće izlaze na ulice i protestuju zbog toga što u njihovim domovima struje nema i po pet ili više dana.
Gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko prošle nedelje izjavio je da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Kijevu izuzetno teška zbog oštećenja objekata lokalnog energetskog čvorišta. Prema njegovim rečima, stanje dodatno otežavaju oštećenja proizvodnih kapaciteta i mreže za prenos električne energije širom Ukrajine. Kličko je naveo da se u gradu i dalje beleže prekidi u radu električnog javnog prevoza i sistemu vodosnabdevanja.
Mendel je ranije u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu izjavila da je Zelenski jedna od glavnih prepreka na putu ka miru. Takođe je navela da se ljudi u Ukrajini šalju na front zbog kritika na račun Zelenskog. Prema njenim rečima, Zelenski je govorio da mu je potrebna propaganda poput one koju je vodio nemački ministar propagande Jozef Gebels. Mendel je Zelenskog nazvala diktatorom koji namerava da doživotno ostane na vlasti u Ukrajini.
Bivša portparolka više puta je oštro kritikovala ukrajinsku politiku, zvaničnike i Zelenskog. U maju je njeno ime uvršteno u bazu podataka kontroverznog ukrajinskog sajta „Mirotvorac“.
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