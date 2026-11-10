Nikola Jokić odlazi iz Denvera, sada je sve jasno!

Američki košarkaški insajderi podigli su ogromnu prašinu izjavama da ostanak Nikole Jokića u Denver Nagetsima više nije apsolutno garantovan.

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Nakon hladnog tuša i poraza od Hjuston Roketsa (100:110), u javnost su isplivale informacije koje su ozbiljno zabrinule navijače u Koloradu, dok pojedini klubovi, poput Golden Stejt Voriorsa, već iz prikrajka prate razvoj situacije.

Jedan od poznatijih američkih sportskih novinara, Tim Kavakami, pričao je u jednom podkastu o stanju Jokića u Denveru i istakao je da i sam misli da nije garantovano da će Nikola ostati na istom mestu.

- Čujem da se o ovome priča već neko vreme. Stvar je dosta otvorena. Vrlo je moguće da će se vratiti u Denveru, ali stvar je trenutno baš otvorena. Nije garantovano da će se vratiti i da će potpisati dugačak produžetak svog ugovora sa Denverom - naglasio je Kavakami.

Iako je srpski centar protiv Hjustona ponovo dao sve od sebe i zabeležio brutalan učinak od 25 poena, 16 skokova i 9 asistencija, postaje očigledno da Nagetsi imaju problema na početku ove sezone. Tim izgleda ranjivo, a finansijska ograničenja zbog strogog „seleri kepa” vezala su ruke upravi da dovede adekvatna pojačanja, što dodatno podgreva priče o potencijalnim trejdovima i velikim promenama u franšizi.

Međutim, iza kulisa ove košarkaške drame krije se pre svega hladna ekonomska računica. Razlog zbog kojeg najbolji košarkaš planete prošlog leta nije potpisao produžetak saradnje sa Nagetsima je strateške prirode. Ukoliko Nikola sačeka leto 2027. godine, steći će pravo na potpisivanje takozvanog „supermaks” ugovora koji bi postao najveći u istoriji košarke – vredan neverovatnih 360 miliona dolara. Da je stavio paraf ranije, izgubio bi oko 80 miliona dolara, što objašnjava zašto je odlučio da sačeka.

Sam Jokić je na medijskom danu pred početak sezone pokušao da smiri tenzije izjavom: „Potpisaću sledeće godine. Ako me budu želeli”, čime je jasno stavio do znanja da mu je Denver i dalje na prvom mestu. Ipak, NBA je surovi biznis i situacija se može brzo promeniti ukoliko Nagetsi nastave sa bledim partijama, zbog čega američki mediji ne prestaju da spekulišu o bombastičnom prelasku u San Francisko, gde bi Srbin mogao da udruži snage sa Stefom Karijem.

