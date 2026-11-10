Beograd

PLANIRANA ISKLJUČENJA: Delovi Beograda i Lazarevca sutra nekoliko sati bez struje

В.Н.

10. 11. 2026. u 07:00

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ELEKTRODISTRIBUCIJA Beograda saopštila je da će u utorak, 10. novembra 2026. godine, bez električne energije privremeno ostati potrošači u nekoliko beogradskih opština i Lazarevcu, zbog planiranih radova na mreži i održavanja sistema.

ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА: Делови Београда и Лазаревца сутра неколико сати без струје

Foto: Thiradet Khlangkun/Alamy/Profimedia

Planirana isključenja po opštinama:

Vračar

Od 09:00 do 17:00 časova: Maksima Gorkog 87.

Zvezdara

Od 09:00 do 14:00 časova: Naselje Mali Mokri Lug (Steve Vargeša 9).

Zemun

Od 09:00 do 16:00 časova: Magistratski trg 1–3.

Od 08:30 do 14:00 časova:

  • Batajnički drum (BB, 211b, 261–265, 269, 283a–287, 291–293)
  • Poljoprivredno dobro „13 maj” (BB, 2–12, 16–18, 24, 3–19, 25–25a)
  • naselje Batajnica (Majora Zorana Radosavljevića 372–374, 382)
  • naselje Zemun (Batajnički drum 13. deo 301)

Lazarevac

Od 08:00 do 10:00 časova: Naseljeno mesto Šopić (zaseok Gornja krivaja – prema Mijatovićima).

Od 08:00 do 12:00 časova: Naseljeno mesto Kruševica (zaseok Dom – prema Panteliću).

Od 10:30 do 12:30 časova: Naselje Stepojevac (zaseok Beleg – prema Velikim Crljenima).

Od 13:00 do 15:00 časova: Naselje Dren (zaseok kod škole).

Nadležni apeluju na potrošače u navedenim ulicama i naseljima da blagovremeno pripreme aparate i obezbede se usled privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom.

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