Politika

"VIDIŠ, VUČIĆU, ŠTA JE DEMOKRATIJA": Vukša Dragović o izjavi Rodoljuba Šabića (VIDEO)

В.Н.

09. 11. 2026. u 22:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VUKŠA Dragović koji je pozvao na okupljanje građane ispred zgrade REM-a za sutra ujutro, prokomentarisao je izjavu Rodoljuba Šabića koji je rekao da bi blokada sednica REM-a značila krivično delo i kaznu do 5 pet godina zatvora.

ВИДИШ, ВУЧИЋУ, ШТА ЈЕ ДЕМОКРАТИЈА: Вукша Драговић о изјави Родољуба Шабића (ВИДЕО)

printskrin/insajder/jutjub

 - Vidiš Vučiću šta je demokratija. Vidiš kako se to radi. Odmah pet godina zatvora. A ne ti, tiranin, dozvoljavaš da ko šta hoće blokira dve godine. Vidiš kako Šabić, odmah po kratkom postupku. E moj, Šabiću... Ništa ljudi vidimo se sutra u 9.45 da pozdravimo Šabića i ceo REM - rekao je Dragović.

Rodoljub Šabić ističe da bi blokada sednica Saveta REM-a predstavljala krivično delo, prenosi Danas.

 - Ako se usudi da blokira sednicu Saveta državnog organa, on je u izvršenju krivičnog dela, i moguća je kazna do pet godina zatvora - navodi Šabić.

Podsetimo, dok je Vučić bio predsednik simpatizeri ”Studentske liste”, ali i članovi te iste liste dve godine svakodnevno su blokirali ulice, a nijedan skup nije bio prijavljen. Nijedan skup nije zaustavila vladajuća stranka, a sada Šabić poziva na robiju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)