"VIDIŠ, VUČIĆU, ŠTA JE DEMOKRATIJA": Vukša Dragović o izjavi Rodoljuba Šabića (VIDEO)
VUKŠA Dragović koji je pozvao na okupljanje građane ispred zgrade REM-a za sutra ujutro, prokomentarisao je izjavu Rodoljuba Šabića koji je rekao da bi blokada sednica REM-a značila krivično delo i kaznu do 5 pet godina zatvora.
- Vidiš Vučiću šta je demokratija. Vidiš kako se to radi. Odmah pet godina zatvora. A ne ti, tiranin, dozvoljavaš da ko šta hoće blokira dve godine. Vidiš kako Šabić, odmah po kratkom postupku. E moj, Šabiću... Ništa ljudi vidimo se sutra u 9.45 da pozdravimo Šabića i ceo REM - rekao je Dragović.
Rodoljub Šabić ističe da bi blokada sednica Saveta REM-a predstavljala krivično delo, prenosi Danas.
- Ako se usudi da blokira sednicu Saveta državnog organa, on je u izvršenju krivičnog dela, i moguća je kazna do pet godina zatvora - navodi Šabić.
Podsetimo, dok je Vučić bio predsednik simpatizeri ”Studentske liste”, ali i članovi te iste liste dve godine svakodnevno su blokirali ulice, a nijedan skup nije bio prijavljen. Nijedan skup nije zaustavila vladajuća stranka, a sada Šabić poziva na robiju.
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