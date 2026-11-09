Kakvo pojačanje: Stiže bivši igrač Lejkersa!

Legendarni as uskoro će pojačati redove šampiona.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarni Marselinjo Uertas ne namerava da se zaustavi! Iako je odavno ušao u petu deceniju života, 44-godišnji Brazilac i dalje doživljava "drugu mladost".

Naime, prekaljeni as će uskoro potpisati ugovor sa Dubaijem, evroligašem i poslednjim osvajačem ABA lige.

Što se forme Uertasa tiče, nalik je na onoj iz najboljih dana, u poslednjem meču protiv Huventuda postigao je 19 poena i doneo trijumf svom timu u derbiju.

Trener tima iz Emirata, Ćavi Paskval odlično je upoznat sa kvalitetima nekadašnjeg igrača Los Anđeles Lejkersa, pa je na Marselinjovu adresu očigledno poslao ponudu koja se ne odbija.

Iskusni je deo Tenerifa od 2019. godine i sa ovim klubom je dve Lige šampiona, dva Interkontinentalna kupa, bio je dva puta MVP BCL, četiri puta u idealnoj petorci ovog takmičenja…

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА