FALILO IM KREVETA: Bahati bračni par migranata odbio besplatan smeštaj u stanu od 90 kvadrata u Južnom Tirolu

BRAČNI par iz Toga odbio je stan od 90 kvadratnih metara koji im je ponudila opština u pokrajini Južni Tirol. Obrazloženje je glasilo: "Nema dovoljno kreveta, pokrajina bi trebalo da nam pomogne!".

Foto: Francesco Arena, ANSA via AP

Izgovorila je to besno žena iz Toga, na ne baš dobrom italijanskom jeziku, ali ipak uspevajući jasno da izrazi zahteve, zajedno sa svojim suprugom, koji ne zna ni reč jezika zemlje u kojoj živi od 2017. godine. Oni imaju 46 i 40 godina i troje dece, od osam, šest i tri godine, i sva su rođena u Italiji.

Do pre nekoliko dana, živeli su u bivšoj kasarni Gorio u Bolcanu. Pokrajina im je neko vreme pomagala, a nedavno je poradila na tome da im pronađe novi stan - renoviran, sa baštom, školom u blizini i autobuskom stanicom.

Stan od 90 kvadratnih metara, u Falcesu, koji ima oko 3.000 stanovnika, u dolini je Puster. Ako bi porodica od pet članova danas želela da iznajmi stan u tom kraju, samo na nedelju dana potrošila bi između 1.300 i 1.600 evra. A došljacima iz Toga ponuđen je besplatan smeštaj na 24 meseca, u okviru "Projekta o prijemu", u koji se očekuje da će biti uključene 94 migrantske porodice, sa dozvolama boravka.

Vlastima sada već prekipelo Gradonačelnik Falcesa Ronald Tinkhauzer ljutito objašnjava:

- Ovde je već veoma teško naći smeštaj, a onda se pojavi situacija koja nas ostavlja potpuno zbunjenim. Porodica neće stan jer ima pet kreveta, a ne osam?! A na pitanje da li će ga dati nekoj drugoj familiji odgovara:

- Već smo odlučili da odustanemo od ovog. Ne, ne, sada je dosta sa takvim "Projektom o pomoći".

No, oni su odbili, tvrdeći da u Togu imaju još troje dece koju žele da dovedu. Međutim, projekat po kom se planira smeštaj ne uključuje momentalno spajanje porodica i oni koji su korisnici besplatnog smeštaja dužni su da prihvate ponuđeni smeštaj. Institucije, pritom, pružaju i druge usluge - tutore, osoblje koje pomaže u pronalaženju posla i inkluziji. Svako ko to ne poštuje gubi pravo na dobrodošlicu.

Međutim, ovaj par ipak inisistira na spajanju porodice odmah i besplatnom smeštaju, iako znaju da je ujedinjenje moguće u kasnijoj fazi. Stoga sada žive na ulici, a deca ne idu u školu. Sada su se institucije našle pred ucenom, jer troje male dece ne sme da bude na ulici.

Slučaj je komenetarisao i Mateo Salvini, potpredsednik vlade:

- Niste zadovoljni kućom od 90 kvadratnih metara? Druga opcija je da se vratite u svoju zemlju i tamo to tražite. Da li mislite da će neko ko pokazuje takav stav ikada moći da se integriše? - upitao je Salvini.