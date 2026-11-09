Novi skandal javnog medijskog servisa RTS pod kontrolom Studentske liste!

RADIO-televizija Srbije odbila je da obezbedi direktan prenos svečane akademije povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, koja će biti održana u Narodnom pozorištu, uz obrazloženje da za to ne postoje tehničke mogućnosti.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Ovakvo obrazloženje posebno iznenađuje imajući u vidu da su u prethodnom periodu državne ceremonije ovog ranga redovno prenošene na Drugom programu RTS-a.

Neprihvatljivo je da obeležavanje datuma od izuzetnog istorijskog, državnog i civilizacijskog značaja ostane bez odgovarajuće pažnje javnog medijskog servisa, naročito pod obrazloženjem koje otvara više pitanja nego što pruža odgovora.

Ako su tehnički uslovi za prenos sličnih ceremonija postojali ranije, javnost ima pravo da zna šta se u međuvremenu promenilo i zbog čega upravo ova svečana akademija ne može dobiti odgovarajući prostor u programu RTS-a.

U vremenu kada su istorijski revizionizam, relativizacija fašističkih zločina, antisemitizam i govor mržnje i dalje ozbiljni društveni izazovi, ovakva odluka šalje zabrinjavajuću poruku o mestu koje kultura sećanja i antifašističke vrednosti zauzimaju među programskim prioritetima javnog medijskog servisa.

RTS nije komercijalna televizija koja svoju programsku politiku može da zasniva isključivo na gledanosti i dnevnim prioritetima.

Kao javni medijski servis, ima posebnu društvenu odgovornost da neguje kulturu sećanja, čuva istorijsku istinu i doprinosi afirmaciji vrednosti na kojima počiva savremena civilizacija.

Posebno zabrinjava mogućnost da se iza pozivanja na tehničke prepreke zapravo krije pitanje programskih prioriteta. Zbog toga je neophodno da RTS pruži konkretno, jasno i argumentovano objašnjenje svoje odluke, umesto da se javnosti ponudi uopšteno obrazloženje o nedostatku tehničkih mogućnosti.

Antifašizam i borba protiv antisemitizma ne smeju biti samo prigodne poruke u zvaničnim govorima, već vrednosti koje se dosledno potvrđuju institucionalnim postupanjem. Odnos prema ovakvim događajima istovremeno je i pokazatelj odnosa prema istorijskom pamćenju, žrtvama fašizma i odgovornosti prema budućim generacijama.

Zato ovo nije samo pitanje jednog televizijskog prenosa, već pitanje javne odgovornosti, institucionalnih prioriteta i odnosa prema vrednostima koje bi morale biti iznad svake dnevne politike.

Borba protiv fašizma i antisemitizma zaslužuje mnogo više od obrazloženja da „nema tehničkih mogućnosti“.