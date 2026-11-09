Svet

RUSI SAHRANILI POSADU ELITNE JEDINICE NACIONALNE GARDE UKRAJINE: Brutalan udarac u DNR, likvidirani Nemac, Patrik i Skorp

С.А.М.

09. 11. 2026. u 00:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA vojska uništila je posadu elitne jedinice Nacionalne garde Ukrajine, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

РУСИ САХРАНИЛИ ПОСАДУ ЕЛИТНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАЦИОНАЛНЕ ГАРДЕ УКРАЈИНЕ: Бруталан ударац у ДНР, ликвидирани Немац, Патрик и Скорп

Iryna Rybakova/Tanjug/AP

 - U Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) potpuno je uništena posada jedne od elitnih jedinica za upravljanje bespilotnim letelicama Nacionalne garde Ukrajine, Lasar's Group. Likvidirani su glavni vodnik Sergej Kanašin, pozivni znak Patrik, mlađi vodnik Stanislav Fernos, pozivni znak Nemac, i vojnik Vladimir Aroškevič, pozivni znak Skorp - rekao je sagovornik agencije.

Zajedno sa njima poginuo je i stariji vodnik Nikolaj Koptev, pozivnog znaka Mosя, koji je komandovao evakuacionom ekipom, dodao je izvor.

Ranije su Vazdušno-kosmičke snage Rusije vazdušnim udarom uništile privremeno mesto razmeštaja jedinice za upravljanje bespilotnim letelicama „Ptice Mađara“ u Harkovu.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu

Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu