RUSKA vojska uništila je posadu elitne jedinice Nacionalne garde Ukrajine, saopštili su RIA Novosti izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

Iryna Rybakova/Tanjug/AP

- U Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) potpuno je uništena posada jedne od elitnih jedinica za upravljanje bespilotnim letelicama Nacionalne garde Ukrajine, Lasar's Group. Likvidirani su glavni vodnik Sergej Kanašin, pozivni znak Patrik, mlađi vodnik Stanislav Fernos, pozivni znak Nemac, i vojnik Vladimir Aroškevič, pozivni znak Skorp - rekao je sagovornik agencije.

Zajedno sa njima poginuo je i stariji vodnik Nikolaj Koptev, pozivnog znaka Mosя, koji je komandovao evakuacionom ekipom, dodao je izvor.

Ranije su Vazdušno-kosmičke snage Rusije vazdušnim udarom uništile privremeno mesto razmeštaja jedinice za upravljanje bespilotnim letelicama „Ptice Mađara“ u Harkovu.

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