Fudbal

Srbin ostao bez trenera: Tandem kandidata u konkurenciji da preuzme klub iz Serije A!

С.С.

09. 11. 2026. u 18:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Poraz u "večnom gradu" prelio čašu.

Србин остао без тренера: Тандем кандидата у конкуренцији да преузме клуб из Серије А!

Photo: Matteo Cassoni / Zuma Press / Profimedia

Alberto Akvilani nije više trener fudbalera Sasuola, saopštio je danas italijanski klub.

Sasuolo se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Serije A sa osam bodova iz 11 utakmica.

"Sasuolo saopštava da je razrešio dužnosti trenera Alberta Akvilanija i njegov stručni štab. Klub se zahvaljuje treneru i njegovim saradnicima na posvećenosti i profesionalizmu prikazanom na čelu tima i želi im mnogo sreće u nastavku karijere", saopštio je Sasuolo.

Photo: AP Photo/Alessandra Tarantino

Akvilani (42) je bio trener fudbalera Sasuola od juna ove godine.

Italijanska javnost otkriva da su u toku kontakti sa dvojicom slobodnih kandidata - Vinćencom Montelom i Robertom Daversom.

Sasuolo, za koji nastupa i srpski vezista Nemanja Matić, postao je šesti klub u italijanskoj eliti koji je promenio šefa stručnog štaba od početka sezone.

БОНУС ВИДЕО: Овако се у Мадриду славила 15. титула у Лиги шампиона

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RASTAO SE SA TRAMPOVIM BLISKIM SARADNIKOM: Željko Mitrović napustio Ameriku - Dolazi u Beograd, biće moj gost

RASTAO SE SA TRAMPOVIM BLISKIM SARADNIKOM: Željko Mitrović napustio Ameriku - "Dolazi u Beograd, biće moj gost"