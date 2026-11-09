Srbin ostao bez trenera: Tandem kandidata u konkurenciji da preuzme klub iz Serije A!
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Alberto Akvilani nije više trener fudbalera Sasuola, saopštio je danas italijanski klub.
Sasuolo se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Serije A sa osam bodova iz 11 utakmica.
"Sasuolo saopštava da je razrešio dužnosti trenera Alberta Akvilanija i njegov stručni štab. Klub se zahvaljuje treneru i njegovim saradnicima na posvećenosti i profesionalizmu prikazanom na čelu tima i želi im mnogo sreće u nastavku karijere", saopštio je Sasuolo.
Akvilani (42) je bio trener fudbalera Sasuola od juna ove godine.
Italijanska javnost otkriva da su u toku kontakti sa dvojicom slobodnih kandidata - Vinćencom Montelom i Robertom Daversom.
Sasuolo, za koji nastupa i srpski vezista Nemanja Matić, postao je šesti klub u italijanskoj eliti koji je promenio šefa stručnog štaba od početka sezone.
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