Srbin ostao bez trenera: Tandem kandidata u konkurenciji da preuzme klub iz Serije A!

Poraz u "večnom gradu" prelio čašu.

Photo: Matteo Cassoni / Zuma Press / Profimedia

Alberto Akvilani nije više trener fudbalera Sasuola, saopštio je danas italijanski klub.

Sasuolo se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Serije A sa osam bodova iz 11 utakmica.

"Sasuolo saopštava da je razrešio dužnosti trenera Alberta Akvilanija i njegov stručni štab. Klub se zahvaljuje treneru i njegovim saradnicima na posvećenosti i profesionalizmu prikazanom na čelu tima i želi im mnogo sreće u nastavku karijere", saopštio je Sasuolo.

Photo: AP Photo/Alessandra Tarantino

Akvilani (42) je bio trener fudbalera Sasuola od juna ove godine.

Italijanska javnost otkriva da su u toku kontakti sa dvojicom slobodnih kandidata - Vinćencom Montelom i Robertom Daversom.

Sasuolo, za koji nastupa i srpski vezista Nemanja Matić, postao je šesti klub u italijanskoj eliti koji je promenio šefa stručnog štaba od početka sezone.

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