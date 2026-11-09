ALEKSANDAR ČUPIĆ KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE: Jovanov prokomentarisao, Čupić se nije oglašavao

POSLANIK SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov prokomentarisao je pisanje Nove S o navodnom kandidatu Studentske liste profesoru Aleksandru Čupiću za predsednika Narodne skupštine.

printskrin/tanjug/insajder

- Još jedan kadar Demokratske stranke, tačnije član Upravnog odbora Fondacije Ljuba Davidović, čiji je osnivač DS... Baš lepo - napisao je Milenko Jovanov na Iksu.

Kako je pisala Nova S, Aleksandar Čupić je kandidat Studentske liste, iako se navodni kandidat, a ni Studentska lista nisu po ovom pitanju izjašnjavali, niti ima zvanične potvrde da će baš Čupić biti kandidat.

Još jedan kadar Demokratske stranke, tačnije član Upravnog odbora Fondacije Ljuba Davidović, čiji je osnivač DS... Baš lepo 🤗 https://t.co/3wepXpUVBt — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) November 9, 2026

Kako se može videti na sajtu navedene fondacija, ona je jedina koju je Demokratska stranka direktno osnovala, a među članova Upravnog odbora je i Aleksandar Čupić.

printskrin/ljuba davidović fondacija Članovi Upravnog odbora fondacija "Ljuba Davidović"