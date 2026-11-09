Orlovi odradili trening pred Nemačku: Selektor Paunović ukazao na ove detalje!
Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je večeras u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi prvi trening uoči utakmica Lige nacija protiv Nemačke i Grčke.
Selektor Veljko Paunović danas je održao konferenciju za medije, a već večeras izveo izabranike na teren.
Fudbaleri Srbije će 13. novembra od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Klopovu Nemačku u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a tri dana kasnije u Volosu gostovaće reprezentaciji koju sa selektorske klupe vodi Ivan Jovanović.
"U dobroj atmosferi, na terenu su radili igrači koji u nedelju nisu nastupali za svoje klubove u prvenstvenim utakmicama, dok su ostali odradili trening oporavka u teretani. Selektor Veljko Paunović je na konferenciji ukazao na detalje na kojima ekipa treba da radi, od koncentracije u odbrani do igre u završnici: 'U fudbalu moraš da budeš konstantan u svim tim akcijama, da ne gubiš fokus. Možemo još da popravimo igru, i bez lopte i sa loptom, u pasovima unapred, dolasku u završnicu i realizaciji', rekao je Paunović jasno stavivši do znanja na čemu će se raditi narednih dana u kampu fudbalske reprezentacije u Staroj Pazovi", navodi se na sajtu FSS.
Srbija je, podsetimo, poražena u sve četiri dosadašnje utakmice. Identičnim rezultatima (1:2) kod kuće od Grčke i Holandije i u gostima kod "lala", dok je na gostovanju Nemačkoj izgubila 0:2.
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