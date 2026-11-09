Ceo svet u neverici! Ana Ivanović došla kod Bastijana Švajnštajgera!
Nemačka i svetska javnost ostale su u apsolutnom šoku nakon najnovijih dešavanja u privatnom životu nekadašnjeg sportskog para.
Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović, koja se dugo nakon razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera trudila da uopšte i ne spominje reč "Nemačka", iznenada je doputovala u Frankfurt.
Ovaj iznenadni potez i njen dolazak u Nemačku podigli su ogromnu prašinu u svetskim medijima. Otkako je njihov brak okončan, Anu su retko viđali istinski srećnu, a utehu i podršku je uglavnom pronalazila u krugu svoje porodice.
Podsetimo, razvod para izazvao je veliki skandal kada se u žiži javnosti našla atraktivna bugarska fitnes instruktorka i influenserka Silva Kapitanova, zbog koje je, kako su mediji tada prenosili, Basti ostavio Anu.
Šok zbog Aninog dolaska u Frankfurt podgrejao je brojne spekulacije. Ipak, oni koji su joj najbliži ističu da je njeno pojavljivanje u Nemačkoj izazvalo nevericu, pre svega zbog svega kroz šta je prošla nakon bolnog rastanka.
Iza kulisa velike medijske prašine koja se podigla oko njenog iznenadnog povratka u Nemačku, konačno je otkriven i konkretan povod za njen boravak u Frankfurtu. Zvezda srpskog i svetskog sporta doputovala je pod svetla ovog grada kako bi prisustvovala prestižnom Nemačkom balu sportske štampe (Deutscher SportpresseBall).
Ovaj tradicionalni događaj važi za jedan od najprestižnijih društvenih skupova i glamuroznih gala večeri u Nemačkoj, koji na jednom mestu spaja elitu iz sveta sporta, vrhunskog novinarstva, politike i biznisa.
Svojim dolaskom na bal i to samo dan nakon svog 39. rođendana, Ana Ivanović je izazvala potpunu nevericu među nemačkim izveštačima. Dok su tamošnji sportski mediji i štampa očekivali da se Ana zbog burnog perioda i bračnog brodoloma u potpunosti povuče iz javnog života, ona je na crvenom tepihu pozirala u nikad elegantnijem izdanju, stavljajući do znanja da ponosno otvara novo poglavlje u svom životu.
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