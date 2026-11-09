Jeziva ispovest: Slavni teniser hteo da izvrši samoubistvo! Sve priznao!

Život mu se pretvorio u pakao.

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Trenutno 245. teniser ATP liste, Leandro Riedi, odlučio je da javno prizna deo svog najtežeg perioda u životu. On je tom prilikom otkrio da je 21. juna 2024. godine pokušao da izvrši samoubistvo.

Švajcarac, rođen 2002. godine u Fraunfeldu, smatran je za jednog od najvećih talenata "belog sporta" u istoriji ove države. Tokom prošle sezone debitovao je u glavnom žrebu Vimbldona, a stigao je i do osmine finala US opena, gde je poražen od Australijanca Aleksa de Minora.

Međutim, sjajne rezultate na terenu, zasenila je teška životna priča. Poslednjih meseci imao je čak četiri operacije, dok je ovog leta morao "pod nož", pošto je operisao ručni zglob posle čelendžera u Ilkliju.

S druge strane, zdravstveni problemi bili su samo deo "pakla" kroz koji je prolazio. Leandro je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama otkrio da se dugo borio sa anksioznošću, napadima panike i teškim mislima, o kojima ljudi iz njegovog okruženja nisu znali ni da postoji.

- Jun 2024. godine zauvek će ostati datum koji nosim sa sobom. Nikada ga neću zaboraviti. Došao sam do tačke u kojoj sam pokušao da sebi oduzmem život. Pronalaženje izlaza bilo je jedna od najtežih stvari koje sam ikada morao da uradim. Dugo sam se borio sa anksioznošću, napadima panike i mentalnom borbom koju većina ljudi oko mene nije mogla da vidi.

- Ne želim da ulazim u detalje niti da govorim o razlozima, ali želim da podelim ovo iskustvo jer mentalno zdravlje zaslužuje mnogo više pažnje.

- Uz najbolju stručnu pomoć koju sam mogao da dobijem, podršku najbližih ljudi i veliki rad na sebi, malo-pomalo sam pronašao put nazad.

- Danas sam neverovatno ponosan što mogu da kažem da su te misli nestale. Srećan sam, zahvalan na svom životu i uzbuđen zbog budućnosti. Ovo iskustvo promenilo je moj pogled na sve. Naučio sam da pobede i uspeh ne znače ništa ako se ne osećate dobro sami sa sobom.

- Život i dalje donosi nove borbe, a moje telo prošlo je kroz mnogo toga zbog različitih operacija. Ipak, shvatio sam koliko je važno brinuti o sebi i potražiti pomoć kada je potrebna.

- Ne delim sve ovo da bih izazvao sažaljenje. Činim to jer će, ako makar jedna osoba pročitavši ove reči shvati da nije sama, sve ovo imati smisla - napisao je Riedi.

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