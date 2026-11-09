DVE GODINE SU BLOKIRALI ŠTA SU HTELI, A SAD ZA TO ISTO PET GODINA ZATVORA: Brnabić komentarisala izjavu Rodoljuba Šabića
V.D. predsednika Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je izjavu člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića u kojoj je rekao da svako ko blokira sednicu REM-a po sili Zakona mora dobiti bar do pet godina zatvora.
- Dve godine su blokirali šta god su hteli - vrtiće, fakultete, tužilaštva, sudove, mostove, auto-puteve, škole, medije. Bukvalno šta god su hteli, kad god su hteli i koliko god su hteli. Vlast koju je vodio Aleksandar Vučić je tolerisala, niko zbog toga nije uhapšen, niko optužen. Kakav je to zli diktator.... A ovi sad - lepota, demokratija, sloboda: blokiraj nešto i odmah 5 godina zatvora! On: diktator i monstrum. Oni: demokrate i građanisti. Uživaj, Srbijo, u slobodi i demokratiji. Stigla je! - napisala je Brnabić na Iksu.
Rodoljub Šabić je za Danas komentarisao inicijativu građana da od sutra blokiraju sednice REM-a dok se njihovi zahtevi za jednaku primenu Zakona za sve medije ne ispune, rekavši da bi takav čin morao biti kažnjen sa do pet godina robije.
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