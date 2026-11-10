AKCIJE PRIKUPLJANJA KRVI U VIŠE OPŠTINA I GRADOVA U ZEMLJI: Evo tačnog spiska lokacija i punktova
INSTITUT za transfuziju krvi Srbije objavio je raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi, pozivajući građane da se odazovu u što većem broju kako bi se obezbedile dovoljne rezerve krvi pred predstojeće praznične dane.
Ovo su lokacije i termini:
- Grocka Crveni krst, od 09:00 do 13:00 časova.
- Novi Beograd: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", od 09:00 do 13:00 časova.
- Valjevo: Crveni krst, od 09:00 do 15:00 časova.
- Zaječar: Crveni krst (Obilićev venac bb), u saradnji sa Službom za transfuziju krvi iz Niša, od 09:00 do 13:00 časova.
Pored terenskih akcija, građani krv mogu dati tokom celog dana u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- Institut za transfuziju krvi Srbije (Svetog Save 39, Beograd) – radnim danima od 07:00 do 19:00 časova.
- Služba za transfuziju krvi KBC Zemun (Vukova 9) – radnim danima od 07:00 do 17:00 časova.
- Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA (Crnotravska 17) – radnim danima od 07:30 do 14:30 časova.
Iz Instituta podsećaju da je na sam dan državnog praznika (11. novembar) krv moguće dati isključivo u centralnoj zgradi Instituta za transfuziju od 08:00 do 15:00 časova.
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