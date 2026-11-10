AKCIJE PRIKUPLJANJA KRVI U VIŠE OPŠTINA I GRADOVA U ZEMLJI: Evo tačnog spiska lokacija i punktova

SVEČANA akademija povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma održana je večeras u Beogradu, a zvanicama se obratila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, koja je istakla da kultura sećanja ne pripada jednoj političkoj opciji i ne sme biti omeđena mandatima, već da mora trajati dok traje i država.