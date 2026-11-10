Društvo

AKCIJE PRIKUPLJANJA KRVI U VIŠE OPŠTINA I GRADOVA U ZEMLJI: Evo tačnog spiska lokacija i punktova

В.Н.

10. 11. 2026. u 07:00

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INSTITUT za transfuziju krvi Srbije objavio je raspored akcija dobrovoljnog davanja krvi, pozivajući građane da se odazovu u što većem broju kako bi se obezbedile dovoljne rezerve krvi pred predstojeće praznične dane.

АКЦИЈЕ ПРИКУПЉАЊА КРВИ У ВИШЕ ОПШТИНА И ГРАДОВА У ЗЕМЉИ: Ево тачног списка локација и пунктова

Foto: TANJUG/JELENA SAVIĆ

Ovo su lokacije i termini: 

  • Grocka Crveni krst, od 09:00 do 13:00 časova.
  • Novi Beograd: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", od 09:00 do 13:00 časova.
  • Valjevo: Crveni krst, od 09:00 do 15:00 časova.
  • Zaječar: Crveni krst (Obilićev venac bb), u saradnji sa Službom za transfuziju krvi iz Niša, od 09:00 do 13:00 časova.

Pored terenskih akcija, građani krv mogu dati tokom celog dana u sledećim zdravstvenim ustanovama:

  • Institut za transfuziju krvi Srbije (Svetog Save 39, Beograd) – radnim danima od 07:00 do 19:00 časova.
  • Služba za transfuziju krvi KBC Zemun (Vukova 9) – radnim danima od 07:00 do 17:00 časova.
  • Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA (Crnotravska 17) – radnim danima od 07:30 do 14:30 časova.

Iz Instituta podsećaju da je na sam dan državnog praznika (11. novembar) krv moguće dati isključivo u centralnoj zgradi Instituta za transfuziju od 08:00 do 15:00 časova.

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