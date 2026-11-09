Tenis

Gof pripao američki derbi na završnom turniru

В.М.

09. 11. 2026. u 11:22

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Američka teniserka Koko Gof pobedila je sunarodnicu Džesiku Pegulu rezultatom 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 u meču prvog kola grupe A na Završnom turniru u Indijan Velsu za dva sata i 41 minut.

Гоф припао амерички дерби на завршном турниру

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Gof je prvi set dobila posle brejka u 10. gemu. Pegula je u drugom setu vodila 5:1, a zatim je Gof uspela da izjednači, a potom i dođe do taj-brejka.

Pegula je u taj-brejku bila bolja rezultatom 7:5 za izjednačenje u setovima. Gof je zatim u trećem setu sigurnom igrom privela meč kraju i došla do pobede.

Linda Noskova je u drugom meču grupe A savladala Martu Kostjuk sa 6:2, 6:4.

U drugom kolu grupe A sastaće se Gof i Noskova, odnosno Pegula i Kostjuk.

Dve prvoplasirane teniserke iz grupe plasiraće se u polufinale Završnog turnira u Indijan Velsu.

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