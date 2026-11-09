Gof pripao američki derbi na završnom turniru
Američka teniserka Koko Gof pobedila je sunarodnicu Džesiku Pegulu rezultatom 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 u meču prvog kola grupe A na Završnom turniru u Indijan Velsu za dva sata i 41 minut.
Gof je prvi set dobila posle brejka u 10. gemu. Pegula je u drugom setu vodila 5:1, a zatim je Gof uspela da izjednači, a potom i dođe do taj-brejka.
Pegula je u taj-brejku bila bolja rezultatom 7:5 za izjednačenje u setovima. Gof je zatim u trećem setu sigurnom igrom privela meč kraju i došla do pobede.
Linda Noskova je u drugom meču grupe A savladala Martu Kostjuk sa 6:2, 6:4.
U drugom kolu grupe A sastaće se Gof i Noskova, odnosno Pegula i Kostjuk.
Dve prvoplasirane teniserke iz grupe plasiraće se u polufinale Završnog turnira u Indijan Velsu.
Preporučujemo
Barselona preživela pakao u Madridu, pa preko Fermina srušila Atletiko!
08. 11. 2026. u 23:06
Tadić sa dva gola najavio reprezentativnu pauzu! Pogodio i Živković u velikom derbiju (VIDEO)
08. 11. 2026. u 22:41 >> 23:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)