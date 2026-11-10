VAŽNA OBAVEST ZA GRAĐANE: Spremite se za gužve u saobraćaju
PREDSTOJEĆI državni praznik i početak jesenjeg raspusta već danas bi mogli da utiču na povećanje intenziteta saobraćaja, navodi se u saopštenju AMSS.
Pored jutarnjih gužvi na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim gradovima, već od ranih popodnevnih sati očekuje se postepeno povećanje broja vozila i na važnijim putnim pravcima van gradskih sredina.
Mnogi će predstojeće slobodne dane iskoristiti za kraća putovanja i odmor u turističkim centrima, pa se veće saobraćajno opterećenje može očekivati na auto-putevima kao i na prilazima planinskim centrima i pojedinim graničnim prelazima.
- Na bezbednost saobraćaja uticaće i vremenske prilike, jer se uz pretežno oblačno vreme očekuju povremene slabe kišne padavine, zbog kojih kolovozi na pojedinim deonicama mogu da budu mokri i klizavi. Dodatna opreznost potrebna je na putevima kroz kotline i duž rečnih tokova, gde je u jutarnjim satima moguća lokalna pojava magle - upozorava AMSS vozače.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila.
Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, tertna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci i Šid 180 minuta, Sremska Rača 60 minuta i Kelebija 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
(Tanjug)
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