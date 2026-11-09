SRBIJA DRUGI NAJVEĆI DOBAVLJAČ SUNCOKRETA ZA EU: Tržište se ubrzano menja

SRBIJA je u prva četiri meseca tržišne sezone 2026/27. postala drugi najveći dobavljač zrna suncokreta Evropskoj uniji, sa gotovo 49.000 izvezenih tona i udelom većim od 20 odsto u ukupnom evropskom uvozu.

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Dok srpski izvoz beleži snažan rast, najveći preokret dolazi iz Argentine, koja je višestruko povećala isporuke i preuzela vodeću poziciju na tržištu EU. Promene trgovinskih tokova odvijaju se u vreme početka primene sporazuma EU–Merkosur, ali njegov neposredni uticaj na tržište suncokreta tek treba utvrditi.

Prema objavljenim operativnim podacima Evropske komisije, u periodu od 1. jula do 25. oktobra 2026. godine Srbija je na tržište Evropske unije izvezla 48.680 tona zrna suncokreta, što je za 75,6 odsto više nego u istom periodu prethodne tržišne sezone, kada je izvoz iznosio 27.710 tona.

Sa udelom od 20,24 odsto u ukupnom uvozu EU, Srbija se pozicionirala odmah iza Argentine, a ispred Moldavije, koja je prethodne sezone bila vodeći dobavljač ove uljarice.

Rast izvoza iz Srbije prati i znatno veća evropska tražnja za suncokretom iz zemalja van EU. Ukupan uvoz dostigao je 240.480 tona, odnosno 73,9 odsto više nego godinu dana ranije.

Argentina napravila najveći preokret

Najveću promenu na evropskom tržištu suncokreta donosi snažan rast argentinskog izvoza. Prema istim podacima, Argentina je od početka tržišne sezone do 25. oktobra isporučila Evropskoj uniji 101.100 tona suncokreta, čime je obezbedila čak 42,04 odsto ukupnog uvoza.

U istom periodu prethodne sezone argentinske isporuke iznosile su svega 2.100 tona. To znači da je za godinu dana izvoz povećan više od 48 puta.

Istovremeno, Moldavija je izgubila vodeću poziciju. Njen izvoz u EU smanjen je sa 82.360 na 48.250 tona, dok je tržišni udeo pao sa gotovo 60 na 20,06 odsto.

Srbija je tako pretekla Moldaviju za svega 430 tona, što pokazuje koliko je razlika između drugog i trećeg najvećeg dobavljača trenutno mala.

Rast isporuka zabeležila je i Ukrajina, čiji je izvoz povećan sa 1.890 na 11.760 tona. Ipak, njen udeo od 4,89 odsto ostaje znatno ispod udela tri vodeća dobavljača.

Da li sporazum EU-Merkosur menja odnose na tržištu?

Promena strukture evropskog uvoza poklopila se sa početkom privremene primene trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Merkosura, južnoameričkog trgovinskog bloka koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

Sporazum je potpisan 17. januara 2026. godine, dok je njegova privremena primena počela 1. maja, nakon sprovedenih procedura.

Njime se predviđa postepeno uklanjanje ili smanjivanje brojnih trgovinskih prepreka između dva tržišta, uključujući carine na određene poljoprivredne proizvode.

Iako je vremensko poklapanje početka primene sporazuma i naglog povećanja argentinskih isporuka značajno, na osnovu raspoloživih podataka ne može se zaključiti da je upravo sporazum presudno uticao na rast izvoza suncokreta.

Za takvu ocenu bilo bi potrebno analizirati promene carinskog tretmana konkretnog proizvoda, cene, raspoložive količine, troškove transporta i druge tržišne okolnosti.

Šta rast izvoza znači za Srbiju?

Povećanje izvoza potvrđuje da je Srbija jedan od značajnih spoljnih dobavljača suncokreta na tržištu Evropske unije. Međutim, veći obim izvoza sam po sebi ne znači i veću zaradu domaćih proizvođača.

Za procenu ekonomskog efekta potrebno je sagledati izvozne i otkupne cene, troškove proizvodnje, kao i odnos između izvoza sirovog zrna i domaće prerade u suncokretovo ulje i druge proizvode.

Posebno je važno pratiti da li će veća konkurencija Argentine uticati na uslove plasmana suncokreta iz Srbije i tokom ostatka tržišne sezone.

Srbija je sezonu počela sa znatno većim izvozom i snažnijom pozicijom na tržištu EU, ali će njen dalji položaj zavisiti od cena, konkurencije i dinamike evropske tražnje.

(agronews.rs)