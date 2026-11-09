„Milion evra od milion Grobara“: Pokrenuta velika akcija za Partizan!

Ovo nije pomoć trenutnoj upravi, ovo je pomoć našem Partizanu, navodi se u saopštenju.

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Partizan bi mogao da dobije finansijsku injekciju od sopstvenih navijača, koji su pokrenuli inicijativu sa ambicioznim ciljem – da prikupe milion evra za oporavak sportskog društva iz Humske.

Akciju pod nazivom „Milion evra od milion Grobara“ pokrenula je Fondacija „Od Partizana ništa – za Partizan sve“, uz poziv pristalicama crno-belih da, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvuju u prikupljanju novca. Plan je da sredstva budu usmerena ka Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan, a organizatori ističu da neće biti reč o nekontrolisanoj donaciji.

Fondacija je najavila da će svaka uplata biti pod nadzorom i da će unapred biti određena njena namena, kako bi se obezbedilo da prikupljeni novac zaista bude iskorišćen za potrebe kluba.

U obrazloženju inicijative navodi se da je sportsko društvo u veoma teškom finansijskom položaju, zbog čega navijači smatraju da je njihova pomoć neophodna za očuvanje Partizana i stvaranje uslova za njegov oporavak.

Saopštenje Fondacije prenosimo u celosti:

„Grobari, navijači Partizana. Sportsko društvo se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Klub još uvek nekako funkcioniše, ali dokle će, niko ne zna. Kao što smo nebrojeno puta ponovili, Partizan ima samo nas i u ovom trenutku jedino mi, navijači, možemo da mu pomognemo dok ne stane na svoje noge.

Uzimajući u obzir sve iz prošlosti, ova akcija neće biti „blanko“ pomoć klubu. Želimo da kontrolišemo gde će novac koji prikupimo ići, tako da će svaka uplata klubu biti ciljana i sa jasno određenom namenom.

Zato vas pozivamo da se, shodno finansijskim mogućnostima, odazovete akciji kako bismo sačuvali naš klub i napravili zdravu osnovu za njegov oporavak.

OVO NIJE POMOĆ TRENUTNOJ UPRAVI. OVO JE POMOĆ NAŠEM PARTIZANU“, navodi se u saopštenju.

Za zainteresovane koji žele da učestvuju u akciji, Fondacija je objavila i podatke za uplatu.

Uplate iz Srbije mogu se izvršiti na račun primaoca OPNZPS, Jedrenska 1, Zvezdara, 11050 Beograd. Dinarski račun je 155-0000000087749-21, šifra za prenos 289 – donacija fizičkog lica, model 00, dok je poziv na broj MILION-ZA-PARTIZAN.

Za uplate iz inostranstva dostupan je PayPal nalog office@opnzps.com.