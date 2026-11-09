Fudbal

Proglašen dobitnik nagrade "Zlatni dečko"! On je najbolji mladi igrač!

С.С.

09. 11. 2026. u 18:43

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To je peti fudbaler iz katalonskog giganta, koji je osvojio priznanje.

Проглашен добитник награде Златни дечко! Он је најбољи млади играч!

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Fudbaler Barselone Pau Kubarsi osvojio je danas trofej "Zlatni dečko" (Golden boy), kojim se nagrađuje najbolji igrač mlađi od 21 godine iz evropskih liga u prethodnoj godini.

Nagradu "Zlatni dečko" dodeljuje italijanski list Tutosport.

Kubarsi (19) je sa Barselonom prošle sezone osvojio titulu u La Ligi, kao i Superkup Španije.

Sa reprezentacijom Španije je ove godine osvojio Svetsko prvenstvo, a proglašen je za najboljeg mladog igrača na turniru.

On je peti igrač Barselone koji je dobio tu nagradu posle Lionela Mesija (2005), Pedrija (2021), Gavija (2022) i Lamina Lamala (2024).

Nagrada "Zlatni dečko" se dodeljuje od 2003. godine.

Trofej "Zlatna devojka" (Golden girl) dobila je fudbalerka Reala i reprezentativka Švedske Felisija Šreder (19).

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