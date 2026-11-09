Proglašen dobitnik nagrade "Zlatni dečko"! On je najbolji mladi igrač!
To je peti fudbaler iz katalonskog giganta, koji je osvojio priznanje.
Fudbaler Barselone Pau Kubarsi osvojio je danas trofej "Zlatni dečko" (Golden boy), kojim se nagrađuje najbolji igrač mlađi od 21 godine iz evropskih liga u prethodnoj godini.
Nagradu "Zlatni dečko" dodeljuje italijanski list Tutosport.
Kubarsi (19) je sa Barselonom prošle sezone osvojio titulu u La Ligi, kao i Superkup Španije.
Sa reprezentacijom Španije je ove godine osvojio Svetsko prvenstvo, a proglašen je za najboljeg mladog igrača na turniru.
On je peti igrač Barselone koji je dobio tu nagradu posle Lionela Mesija (2005), Pedrija (2021), Gavija (2022) i Lamina Lamala (2024).
Nagrada "Zlatni dečko" se dodeljuje od 2003. godine.
Trofej "Zlatna devojka" (Golden girl) dobila je fudbalerka Reala i reprezentativka Švedske Felisija Šreder (19).
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