Ekonomija

POSKUPLJENJE ČETVRTI MESEC ZAREDOM: Cena gasa u Francuskoj biće viša 5,8 odsto u decembru,

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 21:11

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REFERENTNA cena prirodnog gasa za domaćinstva u Francuskoj biće povećana od 1. decembra za 5,8 odsto, što je četvrto uzastopno mesečno poskupljenje, saopštila je danas francuska Komisija za regulaciju energetike (CRE).

ПОСКУПЉЕЊЕ ЧЕТВРТИ МЕСЕЦ ЗАРЕДОМ: Цена гаса у Француској биће виша 5,8 одсто у децембру,

Foto: Myko Makh on Unsplash

Prosečna referentna cena gasa iznosiće 206,26 evra po megavat-satu sa uračunatim porezima, u poređenju sa 194,90 evra u novembru, preneo je BFM.

Regulator procenjuje da će ovo povećanje domaćinstvima čiji su ugovori vezani za referentnu cenu doneti prosečno 16 evra veće račune za gas u decembru.

Do novog poskupljenja dolazi zbog rasta cena gasa na veleprodajnom tržištu tokom oktobra u odnosu na septembar.

Prethodno je referentna cena povećana za 5,6 odsto u septembru, 6,3 odsto u oktobru i 6,6 odsto u novembru.

Predsednica Komisije za regulaciju energetike Emanuel Vargon izjavila je da Francuska uvozi 95 odsto gasa i da domaće cene odražavaju kretanja na međunarodnom tržištu.

Ona je dodala da je ponuda gasa smanjena zbog krize u Ormuskom moreuzu.

Prema proceni regulatora, prosečan godišnji račun za gas u Francuskoj u 2026. godini biće za 11,8 odsto, odnosno 143 evra veći nego 2025.

Povećanje se neće neposredno odnositi na domaćinstva koja imaju ugovore sa fiksnom cenom, koja su krajem 2025. činila oko 40 odsto potrošača gasa u Francuskoj.

Referentna cena, koju regulator objavljuje svakog meseca radi poređenja ponuda snabdevača, nije obavezna tarifa, ali je deo komercijalnih ugovora vezan za njeno kretanje.

Prema podacima regulatora, u Francuskoj je krajem juna ove godine 10,23 miliona domaćinstava imalo ugovor o snabdevanju prirodnim gasom.

Tanjug

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