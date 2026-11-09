Tragedija koja je potresla region! Hrvatski šampion (32) ušao u bolnicu na nogama, a izneli ga u kovčegu

Bivši hrvatski atletičar i uspešni sportista Kristijan Josip Periš (32) preminuo je pod stravičnim okolnostima na Odeljenju za zavisnosti Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru.

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Zbog sumnje da su izvršili teško ubistvo, zagrebačka policija je uhapsila četvoricu medicinskih tehničara (starosti 22, 28, 32 i 52 godine), kojima sada preti kazna od najmanje 10 godina robije ili dugotrajni zatvor.

Prema zvaničnim informacijama iz istrage, Periš je u bolnicu stigao potpuno dobrovoljno, nakon što je pomoć pozvala članica njegove porodice. Međutim, u noći između 21. i 22. oktobra situacija je eskalirala. Mladić je u stanju duševne rastrojenosti počeo da viče i pokušao da se oslobodi kaiševa kojima je bio delimično vezan za bolnički krevet.

S obzirom na to da je bio izuzetno krupne građe i u punoj sportskoj formi, u njegovu sobu su uletela četvorica muških tehničara. Umesto da primene medicinske protokole i dužnu pažnju prema pacijentu, osumnjičeni su, prema navodima policije, upotrebili brutalnu i prekomernu fizičku silu. Zajedničkim snagama su ga pritiskali i sputavali, nanevši mu teške povrede usled kojih je nesrećni mladić preminuo na licu mesta.

Vest o stravičnom ubistvu potresla je čitav region, s obzirom na to da je Periš bio dobro poznato lice u sportskim krugovima, ali i na malim ekranima. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu i stekao zvanje magistra kineziologije, a radio je kao kondicioni trener i maser.

Godinama je uspešno nastupao za Atletski klub Agram u disciplinama bacanje kugle i diska. Već u prvoj sezoni osvojio je dve titule zimskog juniorskog prvaka Hrvatske, dok je u svojoj poslednjoj takmičarskoj sezoni 2021. godine uzeo tri seniorske bronze. Dva puta je predstavljao reprezentaciju na svetskim prvenstvima za mlađe juniore. Njegove kolege iz kluba sa velikom tugom su se oprostile od njega, ističući njegovu ogromnu empatiju i dugogodišnji rad u sportu sa osobama sa invaliditetom, gde je bio uspešan trener u paraobaranju ruke.

Sudija za istragu Županijskog suda u Zagrebu odredio je osumnjičenim tehničarima jednomesečni pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja dela, nakon čega su odmah sprovedeni u zatvor Remetinec. Dok policijska prijava direktno povezuje batinanje i smrtonosne povrede sa tehničarima, odbrana optuženih već pokušava da promeni tok istrage.

Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od osumnjičenih tvrdi da je pacijent bio izuzetno agresivan prema osoblju i da je preminuo tek nakon što mu je medicinska sestra dala jaku terapiju (lekove za smirenje). Direktorka bolnice, doc. prim. dr sc. Majda Grah, hitno je pokrenula postupak vanrednog otkaza za troje zaposlenih i izjavila da ustanova u potpunosti sarađuje sa istražnim organima. Ključne odgovore na pitanje šta je tačno usmrtilo bivšeg sportistu daće obdukcija, toksikološki nalazi, kao i snimci sa nadzornih kamera unutar same klinike.

