Svet

NATO SE SPREMA ZA RAT SA RUSIJOM: Moskva otkrila KADA bi mogao da počne veliki sukob

D.D.

09. 11. 2026. u 15:52

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NATO se otvoreno sprema za oružani sukob sa Rusijom, za koji stratezi alijanse predviđaju da će se dogoditi u roku od tri do pet godina, izjavila je Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja.

НАТО СЕ СПРЕМА ЗА РАТ СА РУСИЈОМ: Москва открила КАДА би могао да почне велики сукоб

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

- NATO se otvoreno i aktivno priprema za oružani sukob sa Rusijom , za koji stratezi NATO-a predviđaju da će se dogoditi u roku od tri do pet godina - istakla je ona u ponedeljak na međunarodnom okruglom stolu „Militarizacija Evrope: Šta je sledeće?“ u prostorijama OEBS-a u Beču.

Diplomata je dodao da se, uprkos izjavama generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o odsustvu neposredne pretnje od Rusije, javno objavljuju novi i sve neprijateljskiji planovi NATO-a.

- Teorija pobede koju je predstavio vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) Grinkevič u oktobru ove godine zahteva udare na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, a ne samo na vojne. Vojno i političko rukovodstvo NATO-a uverava da je alijansa spremna za borbu već večeras - primetio je šef delegacije.

Ona je navela podatke prema kojima dokumenti Severnoatlantske alijanse navode da će Rusija ostati najznačajnija i najdirektnija bezbednosna pretnja na duži rok, uključujući i nakon rešavanja ukrajinskog sukoba.

- Alijansa je usmerena na dugoročnu konfrontaciju sa našom zemljom, koja postepeno postaje cilj sama sebi.

U tome je u potpunosti podržava Evropska unija, koja se, pred našim očima, transformiše u agresivni vojno-politički blok vođen istim strateškim principima - dodala je Ždanova.

Ona je istakla da obe strukture intenzivno povećavaju izdatke za odbranu i jačaju vojnu proizvodnju.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da NATO, povećavanjem vojnih budžeta, provocira globalnu militarizaciju i trku u naoružanju.

Takođe je istakao da se to postiže lažnim tvrdnjama o navodnoj pretnji od Rusije, koje zapadne elite koriste za iznudu novca od poreskih obveznika i objašnjavanje svojih ekonomskih pogrešnih koraka.

(Ria Novosti)

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