NATO SE SPREMA ZA RAT SA RUSIJOM: Moskva otkrila KADA bi mogao da počne veliki sukob
NATO se otvoreno sprema za oružani sukob sa Rusijom, za koji stratezi alijanse predviđaju da će se dogoditi u roku od tri do pet godina, izjavila je Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja.
- NATO se otvoreno i aktivno priprema za oružani sukob sa Rusijom , za koji stratezi NATO-a predviđaju da će se dogoditi u roku od tri do pet godina - istakla je ona u ponedeljak na međunarodnom okruglom stolu „Militarizacija Evrope: Šta je sledeće?“ u prostorijama OEBS-a u Beču.
Diplomata je dodao da se, uprkos izjavama generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o odsustvu neposredne pretnje od Rusije, javno objavljuju novi i sve neprijateljskiji planovi NATO-a.
- Teorija pobede koju je predstavio vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi (SACEUR) Grinkevič u oktobru ove godine zahteva udare na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, a ne samo na vojne. Vojno i političko rukovodstvo NATO-a uverava da je alijansa spremna za borbu već večeras - primetio je šef delegacije.
Ona je navela podatke prema kojima dokumenti Severnoatlantske alijanse navode da će Rusija ostati najznačajnija i najdirektnija bezbednosna pretnja na duži rok, uključujući i nakon rešavanja ukrajinskog sukoba.
- Alijansa je usmerena na dugoročnu konfrontaciju sa našom zemljom, koja postepeno postaje cilj sama sebi.
U tome je u potpunosti podržava Evropska unija, koja se, pred našim očima, transformiše u agresivni vojno-politički blok vođen istim strateškim principima - dodala je Ždanova.
Ona je istakla da obe strukture intenzivno povećavaju izdatke za odbranu i jačaju vojnu proizvodnju.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da NATO, povećavanjem vojnih budžeta, provocira globalnu militarizaciju i trku u naoružanju.
Takođe je istakao da se to postiže lažnim tvrdnjama o navodnoj pretnji od Rusije, koje zapadne elite koriste za iznudu novca od poreskih obveznika i objašnjavanje svojih ekonomskih pogrešnih koraka.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)