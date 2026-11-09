TAKAIČI SLEDEĆE NEDELJE NA SAMITIMA ASEAN-A I APEK-A: Hoće li joj Si Điping okrenuti leđa?

JAPANSKA premijerka Sanae Takaiči izjavila je u ponedeljak da planira da sledeće nedelje prisustvuje samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima i samitu Foruma za azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju (APEK) u Kini, u trenutku kada su odnosi Tokija i Pekinga na jednom od najnižih nivoa u poslednjih nekoliko decenija.

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Profimedia

Takaiči je plan objavila na sastanku izvršnog odbora svoje vladajuće Liberalno-demokratske partije. Tokom boravka na Filipinima prisustvovaće i samitu u okviru inicijative Azijske zajednice sa nultom emisijom, koju predvodi Tokio i koja je usmerena na dekarbonizaciju, a u kojoj učestvuju zemlje jugoistočne Azije i druge države.

Očekuje se i da će se na Filipinima sastati lideri zemalja Kvad, koji čine Japan, Sjedinjene Američke Države, Australija i Indija. To će biti njihov prvi sastanak tokom drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji je počeo u januaru 2025. godine. Takaiči će tokom posete Manili nastojati da održi i bilateralni sastanak sa Trampom.

Posebnu pažnju, međutim, privlači njena predstojeća poseta Kini, gde će učestvovati na samitu APEK-a u Šenženu 18. i 19. novembra. Japanski zvaničnici nastoje da osiguraju da je kineski predsednik Si Đinping ne ignoriše prilikom susreta sa svetskim liderima, budući da će to biti njihov prvi susret nakon što su izjave Takaiči o Tajvanu dodatno pogoršale odnose dve zemlje.

Tokio je, prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, od Pekinga tražio uveravanja da će Si pružiti japanskoj premijerki isti tretman kao i ostalim svetskim liderima, uključujući uobičajeni pozdrav i rukovanje. Japanski zvaničnici poručili su i da će protestovati ukoliko tokom konferencije bude predviđen bilo kakav neobičan protokolarni tretman.

Odnosi Japana i Kine tokom protekle godine dostigli su jedan od najnižih nivoa od normalizacije diplomatskih odnosa 1972. godine. Dve zemlje su u sukobu otkako je Takaiči prošlog novembra izjavila da bi eventualni kineski napad na Tajvan mogao da predstavlja egzistencijalnu pretnju Japanu. Iako je takav stav postojao i među ranijim japanskim liderima, oni su uglavnom izbegavali da ga javno iznose.

Njene izjave usledile su samo nedelju dana nakon susreta sa Sijem na marginama samita APEK-a u Južnoj Koreji, što je, čini se, dodatno pojačalo nezadovoljstvo Pekinga. Kina je potom ograničila izvoz retkih zemnih elemenata u Japan, koji su od ključnog značaja za proizvodnju poluprovodnika i automobila, dok je istovremeno ograničila i uvoz japanskih morskih plodova i pozvala svoje građane da izbegavaju putovanja u tu zemlju, navodeći bezbednosne rizike.

Takaičijeva poseta Kini dodatno je osetljiva jer je, prema navodima japanskih zvaničnika, Si lično zahtevao da povuče svoje izjave o Tajvanu, što je japanska premijerka do sada odbijala. Istovremeno, nastavila je sa bezbednosnom politikom koja izaziva nezadovoljstvo Pekinga, uključujući planove za razgovore sa Filipinima o pomorskim granicama istočno od Tajvana.

Ipak, šanse za formalni bilateralni sastanak Takaiči i Sija na samitu APEK-a za sada su male. Očekuje se da će njihovi susreti biti ograničeni na uobičajene protokolarne interakcije u okviru zvaničnog programa, poput večere svetskih lidera, tokom koje se Si obično pozdravlja sa svim učesnicima.

Dodatnu diplomatsku težinu samitu daje i očekivano okupljanje američkog predsednika Donalda Trampa, ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog predsednika Sija, što bi bio istorijski susret lidera tri nuklearne sile. Za Takaiči to predstavlja i rizik da Japan bude potisnut u drugi plan u odnosu na Vašington, svog najvažnijeg saveznika.

Zbog toga je susret sa Trampom u Manili posebno važan za japansku premijerku, jer bi joj omogućio da pre odlaska u Kinu razgovara sa američkim predsednikom i prenese mu stavove Tokija. Sličnu taktiku koristila je i u septembru, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, nastojeći da osigura da japanski interesi budu uzeti u obzir tokom razgovora Trampa i Sija.

Na samitu ASEAN-a prisustvovaće i kineski premijer Li Ćijang, koji bi takođe mogao da se sastane sa Takaiči.

Iako su odnosi Kine i Japana decenijama opterećeni istorijskim sporovima i teritorijalnim pretenzijama, oni su se stabilizovali u mesecima pre nego što je Takaiči došla na vlast. Međutim, njeni stavovi o Tajvanu, kao i poseta tajvanskom predsedniku Lai Čing-teu u aprilu 2025. godine, dodatno su pogoršali odnose.

Kineska strana je Takaičijinu politiku predstavila kao povratak Japana militarističkoj prošlosti, što Tokio odbacuje. Peking smatra da bi javno označavanje eventualnog napada na Tajvan kao egzistencijalne pretnje Japanu moglo da pruži pravni osnov Tokiju za angažovanje vojske u okviru kolektivnog odgovora sa Sjedinjenim Državama.

Japanski zvaničnici se, stoga, nadaju da će predstojeći samiti proteći bez novih diplomatskih incidenata, iako je jasno da će susret u Kini biti pod posebnom pažnjom obe strane.

- Nema potrebe nepotrebno provocirati Kinu. S druge strane, Japan nema apsolutno nikakav razlog da joj se klanja - ocenio je Masaki Taniguči, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Tokiju.

Samit APEK-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje), koji okuplja 21 ekonomiju regiona, među kojima su Kina, Japan, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Australija, predstavlja važan forum za jačanje trgovinskih veza, investicija i ekonomske saradnje. Ovogodišnji skup biće posebno značajan zbog očekivanog prisustva svetskih lidera, ali i zategnutih odnosa Tokija i Pekinga, zbog kojih se sa posebnom pažnjom očekuje eventualni susret Takaiči i Sija Đinpinga.

(Nippon/The Japan Times)

BONUS VIDEO: PRVI SVETSKI TEMATSKI PARK U TOKIJU