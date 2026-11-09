DUNJA NIJE SAMO VOĆE VEĆ DEO TRADICIJE: U selu Tavnik ovogodišnji plodovi oborili rekord po slatkoći

U SELU Tavnik, na tromeđi Kraljeva, Čačka i Knića, dunja nije samo voćna vrsta već deo tradicije i važan izvor prihoda za brojna domaćinstva. U ovom kraju, poznatom po velikim zasadima dunje, meštani gaje više od 60.000 stabala, a ovogodišnji rod posebno se izdvaja po visokom sadržaju šećera u plodovima.

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Berba je počela nakon jesenjih kiša, a voćari su zadovoljni kvalitetom plodova. Među njima je i Vlado Obradović, koji dunju gaji na više od tri hektara i smatra da prirodni uslovi ovog područja imaju presudan uticaj na njen kvalitet.

- Ovo je selo koje ima najviše dunje u Evropi, sto posto. Ne postoji kuća koja nema dunje. Ja, otkad pamtim, pamtim prvo dunju, još kao dete. Bilo je ovde stabala koja su bila stara i preko sto godina - kaže Obradović.

Prema njegovim rečima, dunja je u Tavniku prisutna generacijama, a njeno širenje nije slučajno. Posebno ističe položaj sela i specifičnosti zemljišta, za koje veruje da doprinose izuzetnom kvalitetu plodova.

- Verovatno je razlog zašto je toliko zasađena položaj samog Tavnika i dela Bresnice. Ispod ova dva sela nalaze se ležišta uglja. Ovde dunja daje takav plod kakav ne daje ni na jednom drugom mestu. Mislim da je teroar glavni razlog što je dunja ovakva - objašnjava Obradović.

Ovogodišnja dunja ima više od 20 stepeni Briksa

Posebnu pažnju proizvođača ove jeseni privukao je sadržaj šećera u plodovima. Zahvaljujući velikom broju sunčanih dana, dunja je dostigla izuzetno visok stepen zrelosti, što je naročito važno za njenu preradu.

- Zahvaljujući tome što je bilo dosta sunca, ona je napravila dosta šećera, tako da dunja ove godine ima preko 20 Briksa u Tavniku. U drugim delovima mislim da nema šanse da ima toliko. Nikada dunja nije imala toliko šećera koliko ima ove godine - ističe Obradović.

Briks je mera sadržaja rastvorljive suve materije u voćnom soku, čiji najveći deo obično čine šećeri. Visoka vrednost ovog pokazatelja važna je za procenu zrelosti i tehnološkog kvaliteta voća, posebno kada je namenjeno preradi.

Iako posmatraču u vreme berbe može izgledati da je posao u dunjiku jednostavan, proizvođači naglašavaju da kvalitetan rod zahteva rad tokom čitave godine. Od pravilne rezidbe i zaštite do očuvanja zdravstvenog stanja stabala i blagovremene berbe, svaka mera utiče na konačni rezultat.

Od slatka i kompota do vrhunske dunjevače

Dunja je voćna vrsta sa širokim mogućnostima prerade. Tradicionalno se koristi za pripremu slatka, kompota i sušenih plodova, ali je u Tavniku posebno značajna proizvodnja rakije od dunje.

Visok sadržaj šećera u ovogodišnjem rodu predstavlja dobru osnovu za proizvodnju voćne rakije, mada konačan kvalitet zavisi i od pravilne prerade, fermentacije i destilacije.

- Od dunje može da se napravi sigurno najbolja rakija koja postoji, pod uslovom da radite onako kako treba da se radi. Prava dunjova rakija je ovde u Tavniku, stvarno prava - naglašava Obradović.

Upravo proizvodnja rakije predstavlja jedan od načina da se dunji doda vrednost i da proizvođači ne zavise isključivo od prodaje svežih plodova.

Selo u kojem se dunja prenosi s generacije na generaciju

Za stanovnike Tavnika dunja ima i posebnu emotivnu vrednost. Nekada su se njeni mirisni plodovi čuvali na ormarima, gde su svojom aromom ispunjavali domove i najavljivali dolazak zime. Danas se u ovom selu dunja gaji u velikim zasadima, ali je ostala i deo porodične tradicije.

Prema navodima iz televizijskog priloga, Tavnik je jedno od najznačajnijih područja proizvodnje dunje u Srbiji. Veliki broj stabala i duga tradicija gajenja svedoče o značaju ove voćne vrste za lokalnu poljoprivredu.

Ovogodišnja berba pokazuje da, pored količine roda, sve veći značaj ima kvalitet plodova. Za proizvođače koji dunju prerađuju u rakiju i druge proizvode, visoka zrelost i sadržaj šećera mogu biti važna prednost.

U Tavniku se zato dunja ne posmatra samo kao još jedna voćna vrsta. Ona je obeležje sela, porodična tradicija i proizvod od kojeg se očekuje prihod.

(Prva TV)