NBS SE OGLASILA VAŽNIM SAOPŠTENJEM: Platni promet u Srbiji funkcioniše bez zastoja

PLATNI sistemi čiji je operator Narodna banka Srbije (NBS), a koji omogućavaju izvršavanje transakcija u dinarima, funkcionišu stabilno i nesmetano, obezbeđujući kontinuitet u izvršavanju platnih transakcija i redovno odvijanje platnog prometa u Srbiji, saopštila je NBS.

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Svi platni sistemi, kao i servisi koje oni nude svojim učesnicima, funkcionišu ispravno, bez zastoja i tehničkih poteškoća, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se pokazatelji aktivnosti u platnim sistemima, sagledani kroz broj i vrednost transakcija koje učesnici realizuju s drugim učesnicima, nalaze na uobičajenom nivou.

NBS kontinuirano prati funkcionisanje platnih sistema i aktivnosti njihovih učesnika radi očuvanja stabilnosti i sigurnosti platne infrastrukture, kao i obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje platnog prometa u Srbiji, ističu iz centralne banke.

(Tanjug)

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