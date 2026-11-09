Ekonomija

NBS SE OGLASILA VAŽNIM SAOPŠTENJEM: Platni promet u Srbiji funkcioniše bez zastoja

T.J.

09. 11. 2026. u 17:36

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PLATNI sistemi čiji je operator Narodna banka Srbije (NBS), a koji omogućavaju izvršavanje transakcija u dinarima, funkcionišu stabilno i nesmetano, obezbeđujući kontinuitet u izvršavanju platnih transakcija i redovno odvijanje platnog prometa u Srbiji, saopštila je NBS.

НБС СЕ ОГЛАСИЛА ВАЖНИМ САОПШТЕЊЕМ: Платни промет у Србији функционише без застоја

Foto: Prostock-studio/Alamy/Profimedia

Svi platni sistemi, kao i servisi koje oni nude svojim učesnicima, funkcionišu ispravno, bez zastoja i tehničkih poteškoća, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se pokazatelji aktivnosti u platnim sistemima, sagledani kroz broj i vrednost transakcija koje učesnici realizuju s drugim učesnicima, nalaze na uobičajenom nivou.

NBS kontinuirano prati funkcionisanje platnih sistema i aktivnosti njihovih učesnika radi očuvanja stabilnosti i sigurnosti platne infrastrukture, kao i obezbeđivanja uslova za nesmetano odvijanje platnog prometa u Srbiji, ističu iz centralne banke.

(Tanjug)

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