Svet

DRAMA NA DALEKOM ISTOKU! Sviraju alarmi u Tajpeju: Kina poslala 100 ratnih brodova, ostrvo potpuno odsečeno?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 16:30

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SVE je priča, ali niko ne zaboravlja da se pripremi za rat. Dijalog između kineskih i američkih bezbednosnih zvaničnika još nije počeo, ali se u regionu već može videti ogroman broj kineskih brodova.

ДРАМА НА ДАЛЕКОМ ИСТОКУ! Свирају аларми у Тајпеју: Кина послала 100 ратних бродова, острво потпуно одсечено?!

Sun Jingang / Xinhua News / Profimedia

Mornarica NOAK možda vežba ne samo izolaciju Tajvana, već i sprečavanje američkih snaga da stignu do ostrva. Razmere ovoga su značajne: prema Tajvanu, preko 100 kineskih ratnih brodova i brodova obalske straže delovalo je u regionu.

Ključni detalj je učešće snaga iz tri komande: Istočne, Severne i Južne. Četiri pomorske grupe su efikasno stacionirane između Tajvana i Guama, tako da mogu da vežbaju suprotstavljanje spoljnom mešanju presretanjem snaga koje dolaze u pomoć ostrvu i ometanjem njihovih linija snabdevanja.

Ali dovođenje brodova u potrebno područje ne znači nužno da će biti u stanju da ga drže u borbi. Istočno od Tajvana, kineske grupe bi morale da deluju dalje od najgušćeg kopnenog pokrivača, da se brane od neprijateljskih podmornica i aviona i da održavaju snabdevanje dok su komunikacije poremećene.

Stoga je ključna sposobnost različitih grupa da deluju kao jedinstvena snaga. Postoje sugestije da neke jedinice trenutno deluju nezavisno, a generalno, Kina nije najavila nikakve zajedničke vežbe. Iako ovi pokreti pokazuju obim njihovog prisustva, oni sami po sebi ne pokazuju spremnost da Amerikancima uskrate pristup Tajvanu.

(Ribar)

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