RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Nije bilo teških incidenata
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških incidenata, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 131 intervenciju od kojih je 11 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
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