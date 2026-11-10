Društvo

RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Nije bilo teških incidenata

К.Л.С.

10. 11. 2026. u 07:03

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NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških incidenata, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

РЕЛАТИВНО МИРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Није било тешких инцидената

Foto: N. Živanović

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 131 intervenciju od kojih je 11 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

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