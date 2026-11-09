Emotivna poruka na rastanku: Srpski teniser ostao bez trenera!

Ozvaničen kraj dugogodišnje saradnje.

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Nisu cvetale ruže Hamadu Međedoviću u godini na zalasku. Srpski teniser nije imao sreće na svim turnirima, na kojima je učestvovao, pa su izostali i očekivani rezultati.

Blistave trenutke imao je samo u Dejvis kup selekciji Srbije, pa je zbog toga odlučio da se rastane sa svojim trenerom Horheom Agireom.

To je potvrdio i španski stručnjak, koji je na društvenim mrežama ostavio oproštajnu i emotivnu poruku.

"Dve godine. Toliko uspomena... Pre dve godine upoznao sam mladog srpskog tenisera, plasiranog na 156. mjesto na svetu, koji je prvi put napuštao svoju zemlju da započne novo poglavlje u svojoj teniskoj karijeri. Ono što je usledilo bilo je neverovatno putovanje, ne samo sa Hamadom, već i sa njegovom porodicom i svima koji su bili deo ove avanture.

- Zajedno smo stigli do dva ATP 250 finala, polufinala ATP 500 i proslavili neke posebne pobede protiv igrača iz Top 20 i Top 10. Dva puta smo stigli do 56. mesta na svetu, pokazujući da možemo da se takmičimo na veoma visokom nivou i da je pred nama još toliko potencijala. Ali, pored rang-liste i rezultata, uvek ću pamtiti iskustva koja smo delili, izazove sa kojima smo se suočavali, lekcije koje smo naučili i odnos koji smo izgradili usput.





- Ponekad nam život govori da je najbolje da napravimo malu pauzu, odmaknemo se i pronađemo svoj put napred. A pauza ne mora nužno značiti kraj priče. Hamad, hvala ti na ove dve nezaboravne godine. Bilo mi je zadovoljstvo da delim ovo putovanje sa tobom i tvojom porodicom. Život je dug i niko ne zna šta nam budućnost donosi.

- Ovde ćeš uvek imati dom. Cela porodica Higeron Resorta, tim Higeron Tenis centra i svi ljudi koji su pratili tvoje putovanje i gledali te kako treniraš ove dve godine žele ti sve najbolje. Vidimo se uskoro, prijatelju moj. - napisao je Horge Agire.

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