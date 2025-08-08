NEĆETE VEROVATI: Ovo su najmanje penzije u Nemačkoj, razlog će vas posebno šokirati

NA zapadu Nemačke, penzioneri u Donjoj Saksoniji primaju najmanje novca, dok su na istoku to muškarci i žene u Tiringiji. Nigde na zapadu muškarci ne primaju tako nisku starosnu penziju nakon 45 godina radnog staža kao u Donjoj Saksoniji.

Foto: Epa

Prema podacima Ministarstva rada, muškarci u Donjoj Saksoniji su krajem 2024. godine primali prosečno 1.783 evra mesečno. Generalno, Donja Saksonija je takođe bila ispod zapadnonemačkog proseka, sa prosečnom penzijom od 1.684 evra za osobe sa najmanje 45 godina radnog staža.

Prema vladinim podacima, nacionalni prosek je bio 1.668 evra, u zapadnonemačkim saveznim pokrajinama 1.729 evra, a u istočnonemačkim saveznim pokrajinama 1.527 evra.

Mariana Regoje

Niske penzije i u Bavarskoj

Sa prosekom od 1.685 evra, bavarski penzioneri primaju jednu od najnižih penzija među zapadnonemačkim saveznim pokrajinama. Nakon najmanje 45 godina radnog staža, penzioneri u Severnoj Rajni-Vestfaliji trenutno primaju prosečnu mesečnu penziju od 1.772 evra.

U Bremenu je prosek bio 1.690 evra. U svim ostalim zapadnim nemačkim pokrajinama iznos je bio veći - u Baden-Virtembergu, na primer, 1.907 evra, a u Severnoj Rajni-Vestfaliji 1.889 evra. Čak i u susednom Bremenu, muškarci su prošli nešto bolje, sa prosekom od 1.794 evra.

Žene su primale znatno niže penzije od muškaraca, objavili su nemački mediji. U Donjoj Saksoniji su primale prosečno 1.417 evra mesečno, a u Bremenu 1.447 evra. Ovo stavlja obe savezne pokrajine u donji raspon za žene.

Tiringija ima najnižu prosečnu penziju

Penzije u Saksoniji su takođe ispod nacionalnog proseka. Muškarci i žene iz Saksonije primaju znatno niže penzije nakon najmanje 45 godina osiguranja. Žene u Bavarskoj su prošle godine primale prosečnu penziju od 1.416 evra. Ni u jednoj drugoj saveznoj pokrajini žene i muškarci ne primaju nižu prosečnu penziju nakon najmanje 45 godina osiguranja nego u Tiringiji.

Krajem prošle godine, prosečna mesečna penzija za žene u Tiringiji iznosila je 1.419 evra, a za muškarce 1.401 evro. Najviša penzija isplaćena je ženama u Berlinu, 1.576 evra. Prosečna mesečna penzija u Brandenburgu iznosi 1.557 evra.

Prema podacima, svaka četvrta osoba u Nemačkoj prima manje od 1.300 evra mesečno nakon 45 godina radnog staža.

Penzioneri u Nemačkoj moraju da se „snalaze sa mini-penzijama, iako su decenijama doprinosile najjačoj evropskoj ekonomiji“.

Foto: Shutterstock/canadastock

Vlada: Niska penzija malo govori o životnom standardu

Međutim, vlada ističe razliku između penzije i ukupnog prihoda: „Međutim, niska penzija iz zakonskog penzionog osiguranja generalno malo govori o životnom standardu u starosti, pošto su drugi prihodi i ukupni prihodi domaćinstva relevantni.“

Na primer, žene primaju malu penziju samo ako su godinama u braku bez sopstvenih prihoda - čak i ako, na primer, imaju dovoljan zajednički prihod domaćinstva sa partnerom, pišu nemački mediji. Međutim, vlada ističe da ove brojke ne odražavaju u potpunosti finansijsku situaciju pogođenih.

Iznosi se kreću od malih penzija do velikih iznosa penzija u Nemačkoj. Prema ministarstvu, to je takođe zbog sastava potrebnih perioda: „Relativno niske penzije mogu se dobiti čak i sa 45 godina radnog staža, jer to uključuje ne samo periode doprinosa već i periode bez doprinosa.“

Između ostalog, pominju se periodi školovanja i univerzitetskog obrazovanja ili neplaćena nezaposlenost. Rad sa skraćenim radnim vremenom takođe može igrati ulogu.

(Izvor: Feniks magazin)