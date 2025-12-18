EVROSTAT: EU trošila 25,2 odsto energije iz obnovljivih izvora prošle godine
U EVROPSKOJ uniji je 2024. godine 25,2 odsto finalne potrošnje energije poticalo iz obnovljivih izvora, što je povećanje od 0,7 odsto međugodišnje, objavio je danas Evrostat.
Kancelarija EU za statistiku navodi da je ovaj udeo oko 17,3 odsto manji od ispunjenja cilja za 2030. godinu, koji je zacrtan na 42,5 odsto.
To bi zahtevalo prosečno godišnje povećanje od 2,9 odsto od 2025. do 2030. godine.
Među zemljama Evropske unije, Švedska je imala najveći udeo svoje finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora (62,8 odsto).
Ta skandinavska zamlja prvenstveno se oslanjala na čvrstu biomasu, hidroenergiju i vetar.
Finska je sledila sa 52,1 odsto, koja je najviše koristila na čvrstu biomasu, vetar i hidroenergiju.
Danska je bila treća sa 46,8 odsto, pri čemu je većina njene obnovljive energije poticala iz čvrste biomase, vetra i biogasa.
Najmanji udeli obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji zabeleženi su u Belgiji (14,3 odsto), Luksemburgu (14,7) i Irskoj (16,1).
(Tanjug)
