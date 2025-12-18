CENA ZLATA PRVI PUT U ISTORIJI PREMAŠILA 4.400 DOLARA
FEBRUARSKI fjučersi na zlato na Njujorškoj robnoj berzi (COMEX) tokom trgovanja u četvrtak, 18. decembra, porasli su za 0,79% i dostigli cenu od 4.408,6 dolara po unci, pokazuju podaci sa berze u 17.00.
Prethodni istorijski maksimum zabeležen je 20. oktobra, kada je cena iznosila 4.398 dolara po unci.
Prema podacima sa tržišta, aktuelna cena zlata (GOLD) iznosi 4.295,5 dolara, uz dnevni pad od 0,58%, ali se i dalje kreće na izuzetno visokim istorijskim nivoima.
Analitičar kompanije „Cifra broker“ Dmitrij Višnjevski ranije je naveo više ključnih faktora koji podržavaju rast cene zlata:
*sniženje kamatne stope Federalnih rezervi SAD za 25 baznih poena, iako inflacija ostaje iznad ciljanog nivoa od 2%;
*slabljenje američkog dolara;
*prelivanje rasta cena sa tržišta srebra na zlato.
Podsetimo, 10. decembra Federalne rezerve SAD snizile su kamatnu stopu na najniži nivo od jeseni 2022. godine. Zlato tradicionalno ostvaruje dobre rezultate u uslovima niskih kamatnih stopa i povećane ekonomske neizvesnosti, što dodatno podstiče interesovanje investitora za ovaj plemeniti metal.
(sputnikportal.rs)
