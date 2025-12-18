MINISTARSKI SAVET EZ: Košarac glasao protiv zaključka kojim se osuđuje Rusija, pa isti nije usvojen
NA sastanku Ministarskog saveta Energetske zajednice u Beču danas nije usvojen zaključak kojim se osuđuje "agresija Ruske Federacije na Ukrajinu", jer je o tome odbio da glasa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Staša Košarac.
-Takav zaključak nije usvojen, zahvaljujući našem stavu i jasnom glasu protiv, istakao je Košarac.
On je naveo da su sprečili i da Energetska zajednica usvaja bilo kakve direktive koje se odnose na zaštitu životne sredine, smatrajući to još nedefinisanim pitanjem kapaciteta Energetske zajednice, kao i zbog činjenice da neće da dozvole da se bilo kakve odluke usvajaju bez saglasnosti Republike Srpske, uključujući i ovakav format sastanka.
Košarac kaže da je danas informisao Sekretarijat Energetske zajednice o tome da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Predlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i da se u najkraćem roku očekuje podršku i u Domu naroda.
-Takođe intenzivno radimo sa nadležnim ministarstvima u Srpskoj i Federaciji BiH na usaglašavanju Mape puta ETS. To su naše obaveze iz Trećeg energetskog paketa, ali i aktivnosti na osnovu kojih ćemo moći da zatražimo izuzeće BiH od primene mehanizma za izjednačavanje ugljenika na granicama EU, poručio je Košarac, prenosi RTRS.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA I UKRAJINA SU BLIZU CILjA Tramp: Kada god Kijev odugovlači, Moskva se predomisli
18. 12. 2025. u 20:41
RUSI OBNOVILI SARADNjU SA NATO ČLANICOM: "Evropskoj uniji se ne dopada taj sporazum"
18. 12. 2025. u 20:43
"DOBRO JE ŠTO VUČIĆ NIJE UČESTVOVAO U OVOJ PREDSTAVI" Orban: Brisel 4 godine obmanjuje Srbe, sramota za EU
18. 12. 2025. u 17:12 >> 17:14
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)