Ekonomija

MINISTARSKI SAVET EZ: Košarac glasao protiv zaključka kojim se osuđuje Rusija, pa isti nije usvojen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 12. 2025. u 20:58

NA sastanku Ministarskog saveta Energetske zajednice u Beču danas nije usvojen zaključak kojim se osuđuje "agresija Ruske Federacije na Ukrajinu", jer je o tome odbio da glasa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Staša Košarac.

МИНИСТАРСКИ САВЕТ ЕЗ: Кошарац гласао против закључка којим се осуђује Русија, па исти није усвојен

Staša Košarac, Foto Glassrpke

-Takav zaključak nije usvojen, zahvaljujući našem stavu i jasnom glasu protiv, istakao je Košarac.

On je naveo da su sprečili i da Energetska zajednica usvaja bilo kakve direktive koje se odnose na zaštitu životne sredine, smatrajući to još nedefinisanim pitanjem kapaciteta Energetske zajednice, kao i zbog činjenice da neće da dozvole da se bilo kakve odluke usvajaju bez saglasnosti Republike Srpske, uključujući i ovakav format sastanka.

Košarac kaže da je danas informisao Sekretarijat Energetske zajednice o tome da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Predlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i da se u najkraćem roku očekuje podršku i u Domu naroda.

-Takođe intenzivno radimo sa nadležnim ministarstvima u Srpskoj i Federaciji BiH na usaglašavanju Mape puta ETS. To su naše obaveze iz Trećeg energetskog paketa, ali i aktivnosti na osnovu kojih ćemo moći da zatražimo izuzeće BiH od primene mehanizma za izjednačavanje ugljenika na granicama EU, poručio je Košarac, prenosi RTRS.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“
Ekonomija

0 0

Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je u 2025. godini uspešno pribavilo sve neophodne saglasnosti i rešenja za izgradnju priključnog polietilenskog (PE) gasovoda pritiska do 4 bara, kao i korisničke merno regulacione stanice (MRS) kapaciteta Q=600 Sm³/h, za potrebe snabdevanja objekta Direkcije preduzeća na adresi Mije Kovačevića br. 4, u opštini Zvezdara.

19. 12. 2025. u 14:00

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete