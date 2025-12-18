MINISTARSKI SAVET EZ: Košarac glasao protiv zaključka kojim se osuđuje Rusija, pa isti nije usvojen

NA sastanku Ministarskog saveta Energetske zajednice u Beču danas nije usvojen zaključak kojim se osuđuje "agresija Ruske Federacije na Ukrajinu", jer je o tome odbio da glasa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Staša Košarac.

Staša Košarac, Foto Glassrpke

-Takav zaključak nije usvojen, zahvaljujući našem stavu i jasnom glasu protiv, istakao je Košarac.

On je naveo da su sprečili i da Energetska zajednica usvaja bilo kakve direktive koje se odnose na zaštitu životne sredine, smatrajući to još nedefinisanim pitanjem kapaciteta Energetske zajednice, kao i zbog činjenice da neće da dozvole da se bilo kakve odluke usvajaju bez saglasnosti Republike Srpske, uključujući i ovakav format sastanka.

Košarac kaže da je danas informisao Sekretarijat Energetske zajednice o tome da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Predlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i da se u najkraćem roku očekuje podršku i u Domu naroda.

-Takođe intenzivno radimo sa nadležnim ministarstvima u Srpskoj i Federaciji BiH na usaglašavanju Mape puta ETS. To su naše obaveze iz Trećeg energetskog paketa, ali i aktivnosti na osnovu kojih ćemo moći da zatražimo izuzeće BiH od primene mehanizma za izjednačavanje ugljenika na granicama EU, poručio je Košarac, prenosi RTRS.

(sputnikportal.rs)

