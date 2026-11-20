VOJSKA Srbije tokom cele godine ima otvoren stalni konkurs za prijem profesionalnih vojnika, omogućavajući mladićima i devojkama da grade budućnost na sigurnim temeljima – bez napuštanja svog mesta stanovanja.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

Pravo da konkurišu za profesionalnu vojnu službu imaju svi punoletni državljani Republike Srbije, mladići i devojke starosti od 18 do 35 godina. Osnovni uslovi su da su kandidati zdravi, psihofizički sposobni, disciplinovani i spremni za timski rad.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

- Ne tražimo ’savršene’ kandidate, već motivisane mlade ljude koji žele stabilan posao sa smislom. Proces selekcije nije strašan – medicinski pregledi, bezbednosne provere, psihološko testiranje i provera fizičke spreme samo su prvi korak ka vojnoj karijeri - ističe zastavnik prve klase Darko Sekulić.

Kada postanu deo stroja, profesionalne vojnike očekuje dinamičan i sadržajan radni dan. On počinje fizičkom aktivnošću, nastavlja se obukom u skladu sa specijalnošću, radom na tehnici, a često uključuje i timske zadatke. Kroz svakodnevni rad stiču se nova znanja i veštine, a posebna pažnja posvećuje se odgovornosti prema opremi i kolegama, zbog čega vojni poziv nije rutinski posao, već način života.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

Jedna od najvećih prednosti profesionalne vojne službe jeste mogućnost da se radi u svom mestu stanovanja, bez prekomande, uz redovnu i sigurnu platu. Pored toga, pripadnici Vojske Srbije ostvaruju čitav niz pogodnosti: beneficirani radni staž, vojno zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice, godišnji odmor u trajanju do 35 radnih dana, kao i plaćene putne troškove za dolazak i odlazak sa posla, terenske dodatke i dežurstva. U zavisnosti od zalaganja i rezultata rada, vojnici ostvaruju pravo i na nagradno odsustvo i besplatan boravak u vojnim odmaralištima Tara i Morović.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

Napredovanje u Vojsci Srbije ne samo da je moguće, već se očekuje i podstiče. Izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije iz decembra 2025. godine, najiskusnijim i najsposobnijim profesionalnim vojnicima koji se istaknu svojim radom i rezultatima omogućeno je zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, čime stiču dugoročnu sigurnost.

- Odgovorni, motivisani i sposobni vojnici mogu da završe odgovarajuće kurseve i napreduju u čin podoficira, što donosi stalni radni odnos, veću platu i veću odgovornost. Takođe, ukoliko imaju završeno visoko obrazovanje i postoji potreba za popunom formacijskih mesta, otvaraju im se vrata i za oficirsku karijeru. Vojska Srbije ulaže u svoje ljude kroz razne obuke i usavršavanja u zemlji i inostranstvu, kao i kroz učešće u multinacionalnim operacijama, koje donose dragoceno iskustvo i značajan finansijski benefit. Ko je motivisan, uvek može korak više - naglašava zastavnik prve klase Sekulić.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

Postupak prijema u profesionalnu vojnu službu u proseku traje oko šest meseci, koliko je potrebno da kandidati prođu sve faze selekcije – zdravstveni i psihološki pregled, bezbednosnu i fizičku proveru. Kako objašnjava zastavnik prve klase Sekulić, sličan period provere primenjuju i druge svetske armije, jer je vojska institucija od poverenja u društvu i važno je pažljivo odabrati ljude koji ulaze u njen sastav.

Prijava je jednostavna i dostupna tokom cele godine – zainteresovani kandidati mogu da se jave u najbližu kasarnu ili vojni odsek u svom gradu, kao i da se informišu putem zvaničnih sajtova Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Vojske Srbije (www.vs.rs) u odeljku Konkursi. Pored stalnog konkursa, otvoreni su i konkursi za prijem u 63. padobransku brigadu i 72. brigadu za specijalne operacije do 30. novembra 2026. godine.

FFOTO: Prva brigada kopnene vojske

- Pozivam sve zainteresovane mladiće i devojke da se prijave, jer nemaju šta da izgube, a mogu mnogo toga da dobiju. Vojska Srbije nije samo posao – to je poziv, čast, zajedništvo i sigurna budućnost - poručuje zastavnik prve klase Darko Sekulić.