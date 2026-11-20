Ovako su tamošlji mediji videli duel sa Orlovima

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalska reprezentacija Srbije sastaće se sa Mađarskom u baražu Lige nacija, a žreb u Nionu izazvao je veliku pažnju komšijske sportske javnosti. Pojedini mađarski mediji smatraju da je njihova selekcija dobila povoljnog protivnika, ali postoji jedna stvar koju nikako ne zaboravljaju – prethodni dueli sa Orlovima.

Najviše pažnje privukao je tekst portala „Indeks“, koji je posle žreba objavio da je Mađarska dobila najlakšeg mogućeg protivnika.

Mađari kao jedan od argumenata za optimizam ističu rezultate Srbije u prethodnom izdanju Lige nacija. Orlovi su u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom završili bez osvojenog boda, što je tamošnjim medijima poslužilo kao dodatni razlog da veruju da njihova reprezentacija ima dobre izglede u dvomeču.

Ipak, postoji nešto što Mađari dobro pamte.

Njihova reprezentacija je dva puta savladala Srbiju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. U Beogradu je slavila sa 2:1, dok je u Budimpešti pobedila rezultatom 2:1. Upravo ti rezultati predstavljaju važan argument za optimizam uoči novog susreta.

„Nemzeti Sport“ je takođe među medijima koji su posvetili veliku pažnju ovom žrebu. Ovaj sportski dnevnik pratio je moguće protivnike Mađarske i rezultate ankete među čitaocima, u kojoj je Srbija bila jedan od najpoželjnijih izbora.

Prva utakmica igraće se u Mađarskoj, dok će revanš biti odigran u Srbiji. Prvi mečevi baraža zakazani su za period od 25. do 27. marta 2027, a revanši od 28. do 30. marta.